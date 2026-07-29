Eduardo Lorenzo logra bronce en el tiro de Santo Domingo 2026

Eduardo Lorenzo durante la competencia de Tiro de los Juegos. ( FUENTE EXTERNA )

La delegación de la República Dominicana sumó una nueva alegría en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En una jornada marcada por la precisión, los nervios de acero y una intensa rivalidad fraternal, el tirador quisqueyano Eduardo Lorenzo conquistó la medalla de bronce en la modalidad de trap masculino (tiro con escopeta).

La competencia se desarrolló este miércoles en el remozado Polígono de Tiro El Higüero, instalación que vibró con el apoyo del público local.

Eduardo Lorenzo completó una sólida actuación en la ronda final al compilar un total de 19 platos rotos, cifra que le aseguró un lugar en el podio regional y desató la celebración de la fanaticada tricolor.

Duelo de hermanos

El desenlace de la prueba de fosa olímpica tuvo un ingrediente sumamente especial y emotivo. Eduardo tuvo que disputar la presea directamente con su hermano, Domingo Lorenzo.

En un final emocionanre, Domingo se quedó a las puertas de las medallas al terminar en la cuarta posición de la tabla general, consolidando de todas formas un desempeño de altísimo nivel para la familia Lorenzo y para el tiro al plato dominicano.

Por su parte, el metal de plata de la competencia continental quedó en manos del experimentado tirador guatemalteco Jean Pierre Brol Cárdenas, quien compite bajo la bandera de Centro Caribe Sports.

Con este resultado, Eduardo Lorenzo no solo cuelga una nueva medalla en el casillero de la República Dominicana, sino que ratifica su vigencia como uno de los máximos exponentes del tiro deportivo en la región, demostrando que la veteranía y la localía jugaron a su favor en Santo Domingo 2026.