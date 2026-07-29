Los Pigozzi: el origen de la familia que aportó 10 medallas

Desde la izquierda, Paolo, Robert, Andrea, Francesa y Don Mario Pigozzi. ( FUENTE EXTERNA )

Que un Pigozzi se destaque en el esquí náutico no es novedad. El patriarca, un ciudadano italiano llamado Mario, y su esposa dominicana, Niurkys Perdomo, en 2004 iniciaron la construcción del Catalina Water Ski, un complejo para entrenar a sus hijos y que el país tuviera una facilidad de categoría internacional ubicada en Boca Chica.

Mario empezó con su hijo Robert, quien fue el abanderado dominicano en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, en donde ganó plata y ya había logrado el oro en Lima 2019. En 2021 fue electo Atleta del Año del COD en la Gala Olímpica.

Sin embargo, lo hecho por los hermanos Pigozzi en Santo Domingo 2026 ha sido rutilante.

Robert, Paolo, Andrea y Francesca conquistaron 10 de las 12 medallas de Dominicana en ese deporte (tres oros, tres platas y cuatro bronces).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/904-x-540-web-55-905x613-5fde4262.jpg Andrea Pigozzi, luego de su actuación que le valió el oro en la modalidad de salto. (FUENTE EXTERNA)

Los hermanos varones se alzaron con la medalla dorada en eslalon (Robert), salto (Andrea) y overall (Paolo).

Francesca cosechó una plata (eslalon) y tres bronces al quedar tercera en figuras, salto y overall de la rama femenina.

Willem Bouma y Andrea Reyes, en la modalidad de wakeboar, completaron la docena de preseas.

La impronta de Robert

Don Mario hace más de 20 años era solo un aficionado pero se dio cuenta que su pasión era mayor que el espacio que le podía ofrecer las aguas del río Isabela y Boca Chica, muy especialmente cuando el primogénito Robert (hoy de 28 años) empezó a mostrar su talento.

La llegada de los trillizos, hace 20 años, Andrea, Robert y Francesca fue la confirmación para Mario de que el hobbie familiar debía ser un legado nacional.

Hasta el día hoy, Mario es el que conduce la lancha con la que compiten sus cuatro hijos.

Robert es la inspiración del clan. En 2015, con apenas 17 años, se convirtió Campeón Mundial Juvenil. Ese mismo año, en los Panamericanos de Toronto, quedó sexto en la ronda preliminar y octavo en la final de eslalon.

En 2017 volvió a impactar al lograr el oro en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (Colombia). Al año siguiente ganó el torneo Panamericano sub-21 que le dio el boleto para Santiago de la capital peruana en 2019 y en cinco años seguidos fue a los Masters Open de la disciplina. En 2022, volvió a revalidar el metal aurífero de los Bolivarianos.

Los Trillizos avanzan

Mientras que los otros tres hermanos, ya han empezado a trillar su propio camino. En el Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico celebrado en Paraguay en 2025, Francesca, Paolo y Andrea lograron nueve medallas en total, de diferentes metales, lo que avisoraba que en este 2026, su actuación como locales sería especial.