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Conoce los deportes en los que competirán hoy los atletas dominicanos

El surf reparte varias medallas en esta jornada, en la que se presentan también ciclismo y patinaje

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Conoce los deportes en los que competirán hoy los atletas dominicanos
Lorena Rodríguez, María Peña, Jesús Fabián y Saúl Taveras, medallistas de plata en kiorugui (combate) equipos mixto, que ganó plata este martes 28 de julio de 2026 en el Pabellón de Taekwondo en el torneo de ese deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (DIARIO LIBRE/ 28.7.26_SAMIL MATEO)

El surf, en Puerto Plata, el fútbol en el Cibao, remo en Bonao, patinaje Academia Batalla de Las Carreras y ciclismo y natación en el Centro Olímpico se encuentran entre los deportes en los que compiten los atletas dominicanos.

Después de acumular 19 medallas en la jornada del martes, los atletas saldrán en busca de mantener a República Dominicana en la lucha por el cuarto lugar del medallero, que tuvo ayer por el mediodía, pero que Venezuela recuperó.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.