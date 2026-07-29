Conoce los deportes en los que competirán hoy los atletas dominicanos
El surf reparte varias medallas en esta jornada, en la que se presentan también ciclismo y patinaje
El surf, en Puerto Plata, el fútbol en el Cibao, remo en Bonao, patinaje Academia Batalla de Las Carreras y ciclismo y natación en el Centro Olímpico se encuentran entre los deportes en los que compiten los atletas dominicanos.
Después de acumular 19 medallas en la jornada del martes, los atletas saldrán en busca de mantener a República Dominicana en la lucha por el cuarto lugar del medallero, que tuvo ayer por el mediodía, pero que Venezuela recuperó.