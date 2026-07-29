Judo y taekwondo respaldan el medallero a fuerza de peleas en el tatami de los Centroamericanos

Robert Florentino reacciona luego de ganar el oro ante Derik Rodríguez, de Puerto Rico en menos 90 kg. del torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 el pasado 27 de julio de 2026. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

El taekwondo y el judo terminaron su jornada este martes en sus respectivos torneos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un crecimiento significativo con respecto a su desempeño de la edición anterior.

Ambos deportes sumaron cinco de oro, cuatro de plata y 12 de bronce y avanzaron de lugar con respecto a 2023, donde ganaron solo un oro dos de plata y nueve de bronce.

El judo finalizó con 12 medallas, de las que tres fueron de oro, dos de plata y siete de bronce para sumar 12. Finalizaron en el segundo lugar del cuadro general de medallas de ese torneo, el cual dominó Cuba con seis de oro y cinco de bronce (11).

Robert Florentino aportó el único oro varonil, mientras Esmeralda Damiano Guerrero y Ana Rosa conquistaron el oro en damas. Estafanía Soriano ganó la plata y José Nova lo hizo en varones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/bernardo-pie-con-su-medalla-de-oro-despues-de-vencer-a-adrian-benitez-puerto-rico-el-27726-en-el-pabellon-de-taekwondo-centroamricanos-y-del-caribe-diario-libre-samil-mateo-bccb1500.jpeg Bernardo Pié posa con su medalla de oro después de vencer a Adrian Benítez, Puerto Rico en la división de los menos 74 kg del torneo de taekwondo el pasado 27 de julio de 2026 en el Pabellón de Taekwondo, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. (SAMIL MATEO DOMINICI)

En los Juegos de San Salvador 2023, judo ganó nueve medallas y finalizó en el sexto lugar. De ese total de metales, cuatro fueron de plata y cinco de bronce, que fueron ganados por dos varones y tres mujeres.

El taekwondo

En el 2023, taekwondo sumó siete medallas, con solo un oro brindado por Bernardo Pié, el segundo de sus tres oros corridos, el cual selló aquí en Santo Domingo 2026.

Este deporte de combate reunió dos de plata y cuatro de bronce para sumar siete.

En esta oportunidad elevaron su nivel con dos de oro, una de Pié y otra de Wilfrido de la Cruz, un chico de solo 18 años que sorprendió en este nivel.

El taekwondo reunió nueve medallas en esta ocasión, dos de plata y cinco de bronce para finalizar en el cuarto puesto de este torneo, un peldaño más, con respecto a San Salvador 2023, donde cerró en el quinto puesto.