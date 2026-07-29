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El remo otra vez con Ignacio Vásquez y Wendy Simó aportan plata en los Centroamericanos

Ya sea en sencillos o dobles, Vásquez suma tres medallas en estos Juegos

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El remo otra vez con Ignacio Vásquez y Wendy Simó aportan plata en los Centroamericanos
Ignacio Vásquez (CORTESÍA YÚNIOR FERNÁNDEZ)

Ignacio Vásquez y Wendy Simó conquistaron medalla de plata la mañana de este miércoles en la modalidad de doble par de remos cortos mixtos del torneo de remo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La prueba se disputó en el Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón. Y es la cuarta medalla que gana este deporte, en tres de las cuales Vásquez ha tenido incidencia.

La pareja dominicana finalizó con tiempo de 7:07.14, detrás de Kenia Lechuga y Alexis López de México (6:54.11) y el bronce fue para André Mora y Keyla García (7:20.37), de Venezuela.

Hoy es el último de los cinco días de las pruebas de remo.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.