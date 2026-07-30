Dominicana cumple la tarea ante Guatemala y debuta con victoria en el fútbol masculino

Lucas Bretón celebra el gol con el que Dominicana venció a Guatemala. ( FUENTE EXTERNA )

El silbatazo inicial en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no fue un simple trámite; fue el inicio de un monólogo futbolístico dictado por la selección de República Dominicana que venció 1-0 a Guatemala.

Desde el primer minuto de juego, el césped local atestiguó un dominio absoluto y asfixiante de los quisqueyanos, quienes borraron por completo del mapa a una escuadra de Guatemala que nunca logró descifrar el enigma caribeño.

La pizarra táctica se tradujo en un control total. Los locales se adueñaron del esférico registrando un sólido 54% de la posesión, obligando a los centroamericanos a correr detrás del balón durante el 46% restante.

Pero el verdadero reflejo de la superioridad local no estuvo en la tenencia, sino en la agresividad ofensiva: la artillería dominicana bombardeó el área rival con 17 remates, exigiendo al guardameta en ocho ocasiones con dirección a puerta. En contraste, el ataque guatemalteco fue un desierto estéril; apenas hilaron cuatro tibios disparos y ninguno de ellos logró encontrar la dirección del arco custodiado por los de casa.

Incluso cuando la ventaja no pudo expandirse en el marcador —a pesar de contar con superioridad numérica en el complemento por la expulsión del guatemalteco Justin Racancoj— las sensaciones dejadas en la cancha invitan a la grada a soñar en grande.

Este triunfo representa el primer y firme paso de una selección dominicana dispuesta a romper sus propios mitos y superar la mejor actuación histórica de su balompié en esta justa, la cual se remonta a aquel lejano cuarto lugar obtenido en la edición de Santiago 1986, celebrada también en su propia tierra.

Sin tiempo para festejos prolongados, la mirada dominicana ya se enfoca en la cumbre del grupo.

El próximo 1 de agosto se vivirá un choque de titanes frente a México, un rival que también viene con los ánimos a tope tras salir victorioso en su debut. Ese mismo día, una herida selección de Guatemala intentará lamerse las grietas y buscar la redención ante Venezuela, en un duelo donde ambos combinados saltarán al campo con la urgencia extrema de sumar sus primeros tres puntos del torneo.

Para los chapines, la misión de volver a colgarse una medalla centroamericana por primera vez desde la plata de 1950 pende ahora de un hilo táctico que urge corregir.