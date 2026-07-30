Jianna Amores, de apenas 15 años, conquista el bronce en los 100 metros mariposa

Jianna Amores festeja con su metal luego de la premiación. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

La natación de la República Dominicana sumó un importante hito en su historia dentro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a la destacada actuación de la joven sirena Jianna Amores, quien se alzó con la medalla de bronce en la exigente prueba de los 100 metros mariposa femeninos.

En una vibrante jornada celebrada en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, la nadadora de apenas 15 años de edad demostró un temple de acero al medirse contra las mejores plusmarquistas del área caribeña y centroamericana.

Amores completó la distancia con un registro de 59.19 segundos, tocando la pared de llegada para asegurar el tercer escalón del podio y desatar la ovación del público dominicano que abarrotó las graderías. El oro fue para la puertorriqueña Kristen Romano (58.79) y la plata para la mexicana Miranda Grana (58.89).

El triunfo de Amores reviste una significación especial para la delegación anfitriona, ya que representa un testimonio del talento emergente dentro de los deportes acuáticos en el país.

Ascenso meteórico

La atleta, que venía registrando destacados desempeños en eventos internacionales y continentales clasificatorios, ejecutó una estrategia de carrera impecable: un primer tramo explosivo en los primeros 50 metros y un remate sostenido en el regreso que le permitió imponerse en un cierre de fotografía sobre sus más cercanas perseguidoras.

Con este bronce, Jianna Amores reconfirma su condición de una de las grandes promesas del deporte acuático dominicano con proyección hacia compromisos internacionales de mayor envergadura, como los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y el resto del ciclo olímpico.

La presea obtenida por la natación quisqueyana inyecta energía al medallero general de la delegación tricolor en Santo Domingo 2026, reafirmando que las nuevas generaciones del deporte dominicano están listas para competir al más alto nivel continental ante su público.