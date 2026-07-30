Javier Núñez e Ignacio Vásquez aportan medallas a RD desde el agua

Javier Núñez celebra su medalla tras ganar plata en los 100 metros libre en el torneo de natación. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Javier Núñez (natación), Ignacio Vásquez (remo) y el equipo de trap de tiro fueron los puntos luminosos dominicanos en una jornada en la que se ausentaron los metales dorados.

Si la República Dominicana soñaba con darle caza ayer al cuarto lugar que ocupa Venezuela tendrá que esperar otro día.

Al menos Núñez, en los 100 metros estilo libre masculino; Vásquez (doble par de remos cortos mixto) y Domingo Lorenzo Casasnovas, Eduardo Lorenzo Casasnovas y Henry Tejeda Bojos, en tiro, conquistaron plata para la delegación quisqueyana, que también sumó seis preseas en un tímido miércoles por la falta del metal aurífero.

Un histórico Núñez

El nadador ya se había llevado el bronce en los 50 metros estilo libre masculino el día anterior y ayer por su tiempo de 49 segundos y 43 centésimas ocupó el segundo lugar del podio, que fue encabezado por Nikoli Blackman (Trinidad y Tobago; 49.15) y el bronce fue para Jorge Otaiza (Venezuela; 49.44).

Así como en los 50 metros, es la primera vez que la natación dominicana tiene un medallista en la prueba de estos 100 metros.

Además es la tercera vez que un nadador se lleva dos medallas en unos Juegos, luego de Katherine Martínez (Mayagüez 2010) en natación artística (una de ellas en dúos rutina libre) y Krystal Lara (Barranquilla 2018).

Otra vez Ignacio

El remero Ignacio Vásquez se ha convertido en el dueño de las medallas de este deporte. De las seis que reúne en la historia este deporte a nivel de estos Juegos, cuatro son de Vásquez, dos individual y otras dos en doble par de remos.

En esta edición tiene tres y ayer logró la plata en el doble par de remos cortos mixto, junto a Wendy Simó.

Esta labor del remero lo convierte como el mejor de la historia del país en este nivel. Logró dos bronce en San Salvador 2023 y aquí tres de plata.

Con esta actuación el remo se despide de los Juegos con cuatro metales (tres plata y un bronce). Terminó cuarto, entre cinco países, un deporte dominado por México (9-3-3), Cuba (4-6-2) y Venezuela (2-3-7).

Raquetbol

Este deporte sumó cuatro medallas en tan solo el día de ayer y así superó, por una, el total alcanzado en San Salvador 2023. El tiro con Eduardo Lorenzo y Josué Domínguez en natación aportaron las siguientes dos de bronce.

Para hoy

A las 10:00 a.m., RD jugará semifinales de Copa de Naciones en masculino ante Venezuela en el complejo de tenis del Parque del Este.

Aura Reyes y Piera Rufino competirán en tres metros trampolín sincronizado femenino a las 12:05 p.m. Sobeida Vargas y Victoria Garza lo harán en 10 metros plataforma femenina a partir de las 3:39 p.m, será en el Centro Acuático del Centro Olímpico.