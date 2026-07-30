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Entérese del calendario de competencia de República Dominicana en esta jornada del jueves

El tenis dominicano se mide en el torneo de la Copa de Naciones

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Entérese del calendario de competencia de República Dominicana en esta jornada del jueves
Peter Bertrán (FUENTE EXTERNA)

La República Dominicana se mide en semifinales contra Venezuela en el torneo de la Copa de Naciones de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El partido se disputará en el complejo de tenis del Parque del Este.

La natación continuará con varias modalidades y los equipos de boliche masculino y femenino salen desde las 10:00 a.m. en el Sebelen Bowling Center.

Este es el calendario de República Dominicana este jueves.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.