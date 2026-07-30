La natación se anota otras dos medallas inéditas en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026

Jianna Amores exhibe su medalla de bronce ganada en los 100 metros mariposa femenino este jueves 30 de julio de 2026 en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte. ( TEAM DOM )

Nunca antes la natación dominicana había sido tan fructífera como en estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Victoria Garza, con su medalla de plata, se convirtió ayer en la primera mujer que gana una medalla en clavados para República Dominicana en el certamen centenario y su compañera de equipo, Jianna Amores, también estrenó el podio en los 100 metros estilo mariposa.

RD estuvo tímido en su cosecha de medallas; vio alejarse más a Venezuela y Guatemala la desplazó al sexto puesto.

Garza, de 23 años, logró su hazaña en 10 metros plataforma femenino final.

Su valoración fue de 332.60, una competencia que ganó Alejandra Estudillo (México; 359.40) y el bronce fue de Adriana Torres (México; 313.70).

Garza está clasificada para la jornada de hoy en la prueba de un metro trampolín femenino, también en el Centro Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

En sentido general es la quinta medalla de clavados en la historia de estos Juegos. En los Juegos de La Habana, 1982, César Henderson se convirtió en el primer clavadista dominicano (bronce) con una medalla.

Es la primera participación de Garza en Juegos Centroamericanos. "En cada clavado Dios estuvo conmigo y en verdad gracias a ello fue que pude conseguir la medalla de plata", dijo la atleta de origen mexicano.

Sus padres fueron testigos de su hazaña.

Amores

La nadadora Jianna Amores, de tan solo 15 años, también puso su sello en un Centro Acuático con gran afluencia de público.

Con un tiempo de 59.19, con el que mejoró significativamente su marca, Amores conquistó su presea de bronce.

Estuvo cerca del bronce en el relevo 4x100 m combinado mixto al finalizar en cuarto lugar.

Amores, nació en Estados Unidos, su padre también vio la luz del mundo allí (con orígenes ecuatorianos y salvadoreños) y su madre es nativa de Santiago.

La nadadora se inclinó en competir por la República Dominicana gracias a su abuelo, quien siendo más niña, la traía al país, a la provincia natal de su madre.

Histórico

Todas las medallas de natación en lo que va de estos Juegos tienen sello de inéditas.

Además de las dos de hoy, la plata de Javier Núñez (100 metros estilo libre) y las de bronce de Josué Domínguez (50 metros pecho) y los 50 m estilo libre, de Núñez.

Suman cuatro sin incluir clavados. El mayor total con clavados incluido es de seis, en San Salvador 2023.

Tras repetir

La República Dominicana buscará repetir el título de la Copa de Naciones del torneo de tenis, luego de ganar la edición de San Salvador 2023.

En el duelo contra Venezuela, Peter Bertrán a primera hora, superó a Oscar Martínez 7-6 (7-4), 4-6, 6-4 en el partido disputado en el complejo de tenis del Parque del Este. En ese mismo escenario, a segunda hora, Nick Hardt venció a Brandon Pérez por doble 6-3 para darle la ventaja al equipo dominicano.

Bertrán y Hardt, junto a Roberto Cid fueron campeones en los juegos de San Salvador luego de vencer a Colombia.

El tenis dominicano en la cita salvadoreña conquistó cinco medallas, incluidas tres de oro, una plata y un bronce.

Medallas de ayer

Victoria Garza (clavados) Plata

Jianna Amores (natación Bronce

Medallero

País Oro Plata Bronce Total

1. México 79 57 44 180

2. Colombia 41 47 28 116

3. Cuba 16 18 22 55

4. Venezuela 13 24 43 80

5. Guatemala 10 16 15 41

6. República Dominicana 10 13 36 59

7. Puerto Rico 9 9 18 36

8. Costa Rica 5 2 9 16

9. El Salvador 5 2 8 15

10. Trinidad y Tobago 4 1 7 12

11. Panamá 2 4 2 8

12. Guyana 2 0 1 3

NOTA: El certamen repartirá 1,555 medallas. Hasta las 10:05 p.m.