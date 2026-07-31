Dominicana sumó siete metales y continúa sexta en el medallero general de los Juegos Centrocaribeños

Christopher Foca festeja tras oficializarse el combate que le dio el metal dorado. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

La República Dominicana mantuvo el sexto lugar del medallero general en el séptimo día de competencia por metales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y estiró el total hasta las 67.

Cuando el certamen ya cruzó su ecuador, la representación quisqueyana pudo superar a Guatemala, que en la jornada previa le dio caza, pero vio cómo Puerto Rico saltó hasta el quinto lugar con una presea de oro más que los anfitriones. Venezuela sacó más ventaja en el cuarto lugar y se acerca al centenar de podios.

Los quisqueyanos sumaron metales dorados en lucha olímpica y en tenis (copa de naciones), además de tres de bronce en lucha, una en clavado, una en racquetbol y otra en softbol femenino.

De cara a un sábado donde arranca el boxeo y el tenis de mesa, la lucha por el quinto puesto proyecta un cierre de fotofinish.

Las medallas

En los 86 kilos del estilo libre, Christopher Foca puso a sonar el himno nacional al imponerse en la final al mexicano Kevin de León con un contundente 5-0.

Para llegar hasta la disputa del cetro, venció al puertorriqueño Ethan Ramos (5-0), luego al azteca De León, más adelante dispuso del bahameño Nathan Pond (10-0) y en la semifinal dio cuenta en una cerrada pelea del cubano Lázaro Hernández por 5-4.

Foca, nacido en Nueva Jersey de una dominicana, representa por primera vez a Quisqueya dentro de una competencia del ciclo olímpico. Es un peleador con vasta experiencia en la NCAA y en la actualidad funge como entrenador en la Universidad de Carolina del Norte.

La lucha estilo libre también aportó el bronce en los 125 kilogramos con Elison Adames, en los 74 con Julio Rodríguez y en los 97 con Luis Pérez.

El equipo masculino en la Copa de Naciones se impuso a Colombia por 2-0 para retener la presea dorada que ya habían ganado en la cita de San Salvador, en 2023.

La pareja integrada por Nick Hardt y Peter Bertrán dio cuenta los cafeteros Enmanuel Muñoz y Alberto Puello tras antes dejar en el camino a México y Venezuela.

En tanto que la pareja formada por Frandiel Gómez y José Calderón logró el bronce en los tres metros de trampolín con una puntuación de 345.57, superado por los mexicanos Juan Celaya y Osmar Olvera y los colombianos Luis Uribe y Sebastián Morales.

El equipo femenino de racquetbol, integrado por María Céspedes, Alejandra Jiménez y Luz Moreta derrotó a Venezuela, pero perdió en semifinal ante México.

Igual, las damas del softbol fueron declaradas como ganadoras del metal de bronce, a pesar de que el partido que disputarían el viernes no se pudo jugar a causa del mal estado en que quedó el estadio del Centro Olímpico.