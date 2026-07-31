Jiannis Amores pudo nadar para otros 3 países, pero por su abuelo cibaeño, eligió RD y ganó bronce

Nació en Estados Unidos, de madre dominicana y un padre norteamericano de orígenes salvadoreños y ecuatorianos.

Es el crisol cultural de Jiannis Amores, la nadadora dominicana de 15 años que dio la gran sorpresa al quedarse con el bronce de la especialidad de los 100 metros mariposa femenino, y cronometrar 59.19 segundos, un minuto y trece segundos más que la colombiana Samantha Banos de 21 años.

Amores era la única adolescente de las 10 competidoras, le seguía la venezolana Mónica Leydar con 18 años (finalizó novena), y el resto de las competidoras oscilaban entre los 21 y 26 años de edad.

Su elección de representar el país, tiene su origen en el fuerte vínculo que tuvo con su abuelo materno. A pesar de haber nacido en suelo estadounidense, su madre Jennifer Martínez, una orgullosa santiaguera, siempre traía a Jiannis a celebrar sus cumpleaños y sentir de cerca el calor de su familia dominicana.

"Cuando tuvimos que tomar la decisión de cuál país representar, ella no lo pensó dos veces: dijo República Dominicana. Tenemos ese orgullo de estar en este país tan lindo, y de ser santiagueros", señaló Martínez a Diario Libre.

"Le doy gracias a Dios, lo hice por mi abuelo, y me siento muy orgullosa de representar a Dominicana. Estoy feliz de todo el trabajo realizado para llegar aquí" aseguró Jiannis quién no se imaginó compartir el podio con la boricua Kristen Romano (de 26 años), que ganó en esa modalidad su tercer oro de los Juegos con récord incluido, y con la mexicana Miranda Grana (21 años).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/31/whatsapp-image-2026-07-30-at-210515-a370d4c1.jpeg Jennifer Martíez y Dennis Amores, padres de Jiannis. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Futuro promisorio

El padre norteamericano de Jiannins, Dennis Amores, es hijo de un ecuatoriano y una salvadoreña, y con una gran sonrisa adelanta que la atleta dominicana se prepara para realizar una carrera en la liga colegial de Estados Unidos.

"Jiannis acaba de terminar el high school (bachillerato), y en su especialidad es novena a nivel de Estados Unidos. Varias universidades están interesadas en ella, y todo ese camino está por empezar", puntualizó Amores.

En la pandemia fue cuando Jiannis y su hermana, que practicaban gimnasia, decidieron por la natación y fueron estos Juegos Centroamericanos los que han aparecido en el camino de una atleta que pudo competir por otras tres naciones, pero sus sentimientos familiares enraizados en el Cibao, pesaron más, y ya valieron un primer podio.

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