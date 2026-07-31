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Christopher Foca vence a Kevin de León y consigue el oro número 12 para RD en los Centroamericanos

Se impuso en la división de los 86 kilogramos del torneo de lucha libre de los Juegos

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Christopher Foca vence a Kevin de León y consigue el oro número 12 para RD en los Centroamericanos
Christopher Foca (FUENTE EXTERNA)

Christopher Foca se impuso esta noche a Kevin de León en la categoría de los 86 kilogramos del torneo de lucha libre de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El luchador dominicano ganó 5-0 ante el mexicano que falló en conseguir Un punto.

El atleta nació en Cliffside, New Jersey, hijo de Angela Mejía oriunda de Santo Domingo.

Al finalizar su combate señaló el nombre de Dominicana, marcado en su uniforme de competencia.

Es la medalla número 73 que gana la lucha en sentido general a nivel de Centroamericanos y del Caribe y la sexta de oro.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.