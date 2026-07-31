Frandiel Gómez y José Calderón: "el dúo gourmet" que ganó bronce en clavados en los Centroamericano

Frandiel Gómez y José Calderón ganadores de bronce, a la derecha; seguidos de Osmar Olvera y Juan Celaya, de México, ganadores de oro y Luis Uribe y Sebastián Morales, de Colombia, plata. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

Frandiel Gómez y José Calderón deberán ser recordados por dos hechos en común: repiten la medalla de bronce en 3 metros trampolín sincronizado y además los dos son graduados en gastronomía.

Así, para nada les cae mal el titulo de el "Dúo Gourmet".

Gómez y Calderón se hicieron del bronce en su prueba con una puntuación de 345.57, una categoría que dominó México con su dúo de Juan Celaya y Osmar Olvera; la plata fue para Luis Uribe y Sebastián Morales, de Colombia.

La competencia se disputó en el Centro Acuático Juan Pablo Duarte.

Para los dos atletas dominicanos la medalla tuvo un sabor especial por ganar en República Dominicana y delante de su público.

"Mi familia me ve compitiendo en general por primera vez y esto fue en verdad un sueño coger una medalla centroamericana en su tierra", dijo Calderón.

"Esta es nuestra segunda medalla histórica", agregó Gómez. "La primera fue en el 2018 (Juegos de Barranquilla), ahora en el 2026".

Dúo Gourmet

El otro punto en común que comparten, además de la pasión por el nado, es la carrera profesional.

Los dos se graduaron en gastronomía. Y todo surgió de esta manera: Calderón, en los viajes que ambos han realizado a distintos países degustaba la buena preparación de la comida que hace su compañero.

Aunque José cocinaba desde los 9 años, al probar esa comida, entonces comenzó a interesarse por esa carrera y es así como se hace gastrónomos, con Gómez, justamente, sirviéndole de trampolín.