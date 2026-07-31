República Dominicana repite el oro de la Copa de Naciones en los Centroamericanos

Otra vez: ¡República Dominicana campeona de la Copa de Naciones!

Peter Bertrán y Nick Hardt se combinaron para vencer a Venezuela 2-0, luego de ganar cada uno sus respectivos partidos del torneo que se disputó en el centro de tenis del Parque del Este, correspondiente a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Esta es la medalla de oro número 11 que gana la República Dominicana en estos XXV Juegos.