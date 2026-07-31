×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Santo Domingo 2026
Santo Domingo 2026

República Dominicana repite el oro de la Copa de Naciones en los Centroamericanos

Nick Hardt y Peter Bertran estuvieron entre los protagonistas de San Salvador 2023

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
República Dominicana repite el oro de la Copa de Naciones en los Centroamericanos
Nick Hardt (FUENTE EXTERNA)

Otra vez: ¡República Dominicana campeona de la Copa de Naciones!

Peter Bertrán y Nick Hardt se combinaron para vencer a Venezuela 2-0, luego de ganar cada uno sus respectivos partidos del torneo que se disputó en el centro de tenis del Parque del Este, correspondiente a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Esta es la medalla de oro número 11 que gana la República Dominicana en estos XXV Juegos.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.