Siete deportes disputarán finales en la jornada de hoy de República Dominicana

El softbol femenino va por la medalla de bronce. ( TEAM DOM )

El softbol femenino disputará la medalla de bronce esta tarde a las 3:00 p.m. contra México en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Será una de las finales en las que estará envuelta República Dominicana.

El tenis va en busca de repetir el título de la Copa de Naciones en masculino y el voleibol de playa jugará semifinales para ir por el oro.

El baloncesto femenino jugará también en semifinal contra Puerto Rico a las 8:30 p.m. en busca de avanzar a la final.