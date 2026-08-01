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La mexicana Ana María Torres gana el oro en el triatlón femenino de los Centroamericanos

La competencia fue celebrada en el Puerto Sans Soucí de Santo Domingo

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    La mexicana Ana María Torres gana el oro en el triatlón femenino de los Centroamericanos
    Ana María Torres (EFE)

    La mexicana Ana María Torres conquistó este sábado la medalla de oro en la prueba individual femenina de triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Torres se impuso tras completar el recorrido de natación, ciclismo y carrera pedestre con un tiempo de 1:59.00.

    Detalles de la competencia

    La medalla de plata fue para la venezolana María Velásquez, quien tuvo un crono de 1:49.39 y la medalla de bronce la ganó Rosa María Tapia, de México, con marca de 2:00.08. 

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    • En la competencia, celebrada en el Puerto Sans Soucí de Santo Domingo, participaron 26 triatletas. EFE

    mf/gf/laa

    (foto)

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