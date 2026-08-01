×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
JCC 2026
JCC 2026

Colombia apalea a México con un demoledor rally de siete carreras

La ofensiva cafetera castigó sin piedad al relevo azteca

    Expandir imagen
    Colombia apalea a México con un demoledor rally de siete carreras
    Colombia celebra el triunfo ante México (FUENTE EXTERNA)

    La selección de béisbol de Colombia desplegó un letal ataque de siete anotaciones en la parte alta del quinto episodio para aplastar 12-3 a su similar de México, durante la jornada del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Con el choque igualado 3-3 en la quinta entrada, la ofensiva cafetera castigó sin piedad al relevo azteca. El rally comenzó con dos boletos consecutivos con bases llenas para tomar ventaja, seguido de un sencillo remolcador de Darío Borrero que amplió la distancia a 7-3.

    Inmediatamente, Jaider Morelos, Carlos Arroyo y Tito Polo ligaron imparables productores para completar el rally de siete vueltas.

    • En la sexta entrada, los colombianos remataron la paliza con dos carreras más.
    RELACIONADAS

    Los más destacados

    • Darío Borrero (COL): Bateó de 4-3, con una anotada y una impulsada.

    • Jesús Marriaga (COL): Se embasó de manera constante tras irse de 2-2 con cuatro carreras anotadas.

    • Andrés Salcedo (COL): Impulsó dos carreras y anotó en dos ocasiones.

    • Carlos Báez (MEX): Destacó a la ofensiva por los aztecas al irse de 2-2 con una anotada.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.