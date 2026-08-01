Colombia apalea a México con un demoledor rally de siete carreras

Colombia celebra el triunfo ante México ( FUENTE EXTERNA )

La selección de béisbol de Colombia desplegó un letal ataque de siete anotaciones en la parte alta del quinto episodio para aplastar 12-3 a su similar de México, durante la jornada del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con el choque igualado 3-3 en la quinta entrada, la ofensiva cafetera castigó sin piedad al relevo azteca. El rally comenzó con dos boletos consecutivos con bases llenas para tomar ventaja, seguido de un sencillo remolcador de Darío Borrero que amplió la distancia a 7-3.

Inmediatamente, Jaider Morelos, Carlos Arroyo y Tito Polo ligaron imparables productores para completar el rally de siete vueltas.

En la sexta entrada, los colombianos remataron la paliza con dos carreras más.

Los más destacados

Darío Borrero (COL): Bateó de 4-3 , con una anotada y una impulsada .

Jesús Marriaga (COL): Se embasó de manera constante tras irse de 2-2 con cuatro carreras anotadas .

Andrés Salcedo (COL): Impulsó dos carreras y anotó en dos ocasiones .

Carlos Báez (MEX): Destacó a la ofensiva por los aztecas al irse de 2-2 con una anotada.