Colombia encabeza medallero del patinaje de velocidad en los Centroamericanos y del Caribe

Colombia tuvo una gran actuación en el patinaje de velocidad ( FUENTE EXTERNA )

Colombia cerró este sábado al frente del medallero del patinaje de velocidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras conquistar el oro y la plata en la prueba masculina de los 1.000 metros.

El colombiano Jhon Edward Tascón se impuso con un tiempo de 1:23.546, seguido por su compatriota Juan Mantilla, mientras que el salvadoreño Sebastián Ruiz obtuvo la medalla de bronce.

La medalla de plata fue para el también colombiano Juan Mantilla, quien registró un tiempo de 1:23.667, mientras que el salvadoreño Sebastián Ruiz obtuvo el bronce con un crono de 1:23.626.

Detalles de la competencia

Más temprano, la colombiana Collin Castro conquistó la medalla de oro en la prueba femenina de los 1.000 metros de patinaje de velocidad.

Las pruebas de patinaje de velocidad de los Juegos comenzaron el 28 de julio en el circuito de pista y ruta de la Academia Militar de las Carreras, en Santo Domingo Este, y concluyeron este sábado en el Patinódromo del Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo, en la capital dominicana.

En los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo hasta el 8 de agosto participan 6.200 deportistas, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen.

Además, los juegos darán plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028. EFE

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