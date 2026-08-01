Clavadista mexicano Osman Olvera triunfa en Santo Domingo 2026 y sueña con oro olímpico en LA

El clavadista Osmar Olvera tiene un sueño: ser campeón olímpico. "Espero lograrlo en Los Ángeles", dijo a la AFP el mexicano en Santo Domingo, donde cerró este sábado con tres medallas de oro su primera participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Olvera, doble medallista olímpico y campeón mundial en Singapur 2025, conquistó el título en trampolín de tres metros con una puntuación de 535.30, al vencer al colombiano Luis Uribe en las justas dominicanas de 2026.

Metas olímpicas

Previamente se coronó en trampolín de un metro y en salto sincronizado desde trampolín de tres metros junto a su compatriota Juan Celaya.

Cada competencia forma parte del objetivo que Olvera, de 22 años, más anhela en su carrera: conquistar el oro olímpico en Los Ángeles 2028.

"En cada competencia siempre trato de superarme a mí mismo. Obviamente mi sueño más grande es ser campeón olímpico. Espero lograrlo en Los Ángeles", dijo en una entrevista con la AFP.

Impacto en México

"Estoy seguro de que así va a ser y trabajo para eso", aseguró.

El éxito de su país en la tabla general, que lidera con más de 200 medallas, cerca de 100 de ellas de oro, representa para el clavadista un impulso para seguir compitiendo al máximo nivel.

"Nos motiva saber que México es potencia y que tenemos que cumplir con eso, porque somos México. Más que presión, es motivación para todo el equipo", consideró.

Olvera también atribuyó sus resultados a la disciplina: "Todo lo que he conseguido ha sido gracias a ser disciplinado, a no botar la toalla y a soñar en grande".

El mexicano obtuvo una presea de plata en trampolín sincronizado con Celaya y otra de bronce en trampolín individual en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde además aprendió a "disfrutar del momento".

"Las cosas salieron bien, así que siempre trato de vivir el momento y a futuro seguiré así", contó.

"Desde París venimos teniendo buenos resultados, gracias al trabajo y a la dedicación que le ponemos día con día", agregó.

La delegación azteca dominó los clavados al quedarse con las seis medallas doradas y un total de nueve preseas.

Los dominicanos

José Calderón terminó en la quinta posición con 356.20 puntos y Frandiel Gómez culminó la competencia en la octava posición con 316.45.

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