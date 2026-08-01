Colombiana Collin Castro gana oro en los 1.000 metros de patinaje de los Centroamericanos
La prueba consistió en cinco vueltas al circuito de velocidad sobre ruedas
La colombiana Collin Castro conquistó este sábado la medalla de oro en la prueba femenina de los 1.000 metros de patinaje de velocidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Resultados de la competencia
Castro se impuso con un tiempo de 1:29.101 en la competencia disputada en la pista de patinaje del Paseo 30 de Mayo.
La venezolana Angy Quintero obtuvo la medalla de plata al registrar un tiempo de 1:29.384, mientras que el bronce fue para la también colombiana Gabriela Rueda, quien detuvo el cronómetro en 1:29.562.
Detalles del evento
La prueba consistió en cinco vueltas al circuito de velocidad sobre ruedas y formó parte del programa de patinaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo.
- La cita deportiva acoge a 6.200 deportistas, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028. EFE
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