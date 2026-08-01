Amores le da a Dominicana medalla de plata en 50 metros mariposa en los Centroamericanos

Jianna Amores ganó la medalla de plata para República Dominicana en la prueba de los 50 metros mariposa del torneo de natación de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La nadadora realizó tiempo de 26.41 segundos, detrás de Marina Spadoni (El Salvador), quien cronometró 26.38 para el oro y el bronce fue de Celia Pulido (México) con 26.51.

Es la segunda medalla para esta atleta dominicana de 15 años, luego de conquistar bronce en los 100 metros mariposa, el pasado 30 de julio. Además es la sexta medalla de dominicana en estos Juegos, incluida la de clavados.

Las dos medallas de Amores son históricas: prmera vez que República Dominigana gana un metal en las dos modalidades conquistadas por la infantil atleta.

Con su oro, Spadoni también se lleva el récord de la prueba al superar el de Arianna Vanderpool (Bahamas) establecido en los Juegos de Veracruz 2014.