Amores dio la única medalla a RD en la jornada; RD ante PR en la final del basket masculino

Jianna Amores ganó medalla de plata para República Dominicana este sábado 1 de agosto de 2026 en los 100 metros mariposas. ( FUENTE EXTERNA )

La nadadora de 15 años, Jianna Amores fue la única atleta en darle un metal a la República Dominicana este sábado en la continuación de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras el baloncesto aseguró una plata y el boxeo brilló con sus puños.

El resto de los deportistas dominicanos intentaron sin éxito conseguir algún podio.

Amores ganó la medalla de plata en la prueba de los 50 metros mariposa del torneo de natación de estos Juegos luego de realizar un tiempo de 26.41 segundos, detrás de Marina Spadoni (El Salvador), quien cronometró 26.38 para el oro y el bronce fue de Celia Pulido (México) con 26.51.

Es la segunda medalla para esta atleta dominicana de 15 años, luego de conquistar bronce en los 100 metros mariposa, el pasado 30 de julio. Además es la sexta medalla de dominicana en estos Juegos, incluida la de clavados.

Las dos medallas de Amores son históricas: primera vez que República Dominicana gana un metal en las dos modalidades conquistadas por la infantil atleta.

Con su oro, Spadoni también se lleva el récord de la prueba al superar el de Arianna Vanderpool (Bahamas) establecido en los Juegos de Veracruz 2014.

República Dominicana se ubica en el puesto 6 del medallero de los Juegos con sus 68 medallas (12 de oro, 14 de plata y 42 de bronce).

El medallero es dominado por México con 231 (104-71-56), seguido de Colombia 154 (52-62-40) y Cuba tercero 71 (24-18-30).

RD a la final ante Puerto Rico

La selección dominicana de baloncesto venció a la de México 78-65 y así avanzó a disputar la final del torneo de este deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe contra Puerto Rico, que más temprano derrotó a Belize, en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, sede de esta competencia.

Puerto Rico ganó a Belize 111-68, con 23 puntos de Isaiah Brown, 17 de Dwight Gaines y 15 de Rognny Santiago. Por Belize, Josiah Moseley 20 y Douglas Langford 17.

Boxeo

El boxeo dominicano se destacó en esta poca productiva jornada dominicana en las preliminares del torneo de boxeo.

Noel Pacheco derrotó a Aaron Hodge Jr. (Islas Vírgenes Británicas) en la división de los 80 kilogramos.

En femenino, Estéfani Almánzar se impuso a Katiana Petit-Home, de Haití, en los 54 kilogramos y en los 60 kilogramos, Disney Ezequiel Medina Gómez venció a Sanji Williams, de Jamaica por 5-0.