A mitad de su celebración, los Juegos dan "satisfacción" a sus organizadores

Atletas dominicanos en el desfile de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( FUENTE EXTERNA )

Los organizadores de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe aseguraron este sábado, cuando la competición arriba a la mitad de su celebración, sentirse "más que satisfechos" con la marcha de la cita, ya que han manejado la logística "más grande" en la historia de la zona.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos de Santo Domingo, José Monegro, dijo a EFE que esa satisfacción se la expresan los responsables de las misiones de los 37 países y territorios que compiten en la capital y otros escenarios dominicanos.

"Los responsables de las misiones nos dicen a diario que su experiencia ha sido extraordinaria. A eso añadimos la reacción satisfactoria de la población con los Juegos", dijo Monegro durante un recorrido por la villa donde se alojan los deportistas.

Puntualizó que uno de las dificultades logísticas que ha enfrentado el Comité Organizador está fuera de su control: las altas temperaturas que azotan a la República Dominicana estos días.

"Estamos bajo siete grados más de los que se había previsto para estas fechas, estamos en emergencia meteorológica y aún así ejecutamos, funcionamos con gran responsabilidad y esto se refleja en la satisfacción de los deportistas dominicanos y extranjeros", refirió Monegro durante un recorrido por la villa que aloja a los deportistas.

También acotó que, "ciertamente", se han producido algunos que otros inconvenientes, pero que los responsables de los Juegos han respondido con prontitud a esas eventualidades.

En algunos escenarios, como la Arena Banreservas Palacio de los Deportes, se han producido apagones que han retrasado el inicio o paralizado partidos de baloncesto.

Mejía: nervioso, pero contento

De su lado, el presidente de Centro Caribe Sports, el dominicano Luis Mejía Oviedo, afirmó sentirse "nervioso, pero satisfecho" a medida que avanza el desarrollo de la competición regional.

"El hecho de que hayamos invitado a la prensa a recorrer la villa, es sinónimo de lo bien que estamos. No se estila este tipo de recorridos en los lugares de descanso de los atletas, pero estamos haciéndolo bien y ese lujo nos lo permitimos", dijo a EFE.

Aseguró que la villa funciona de manera tan completa, que se instalaron cuadriláteros dentro del gimnasio.

"Estamos nerviosos, pero contentos. La dirección de los Juegos realiza cuatro reuniones diarias y a estas alturas, la que hace Centro Caribe Sports ha hemos suspendido hasta el lunes, consciente de la buena marcha del evento", aseguró.

Es la tercera ocasión en que la República Dominicana celebra unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lo hizo en Santo Domingo 1974 y en Santiago (norte, segunda ciudad del país) en 1986. En 2003 realizó los Juegos Panamericanos.

A mitad de competición, México continúa dominando implacablemente el medallero general con 214 medallas (97 de oro, 65 de plata y 52 de bronce). EFE

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