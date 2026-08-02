Marileidy Paulino correrá el lunes en el relevo mixto en la llegada del atletismo al Olímpico

La campeona olímpica Marileidy Paulino volverá a competir en el relevo mixto 4x400 metros, una prueba que no disputaba desde hace cuatro años.

Este lunes abrirá la participación del atletismo en pista de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció que la velocista competirá en tres pruebas en el certamen regional; los 400 metros planos, el relevo mixto 4x400 y el relevo femenino 4x400.

Paulino, a través de sus redes sociales, confirmó su presencia en la prueba, programada para las 7:45 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde compartirá nuevamente la pista con sus compañeros del equipo nacional y tendrá la oportunidad de correr ante la afición dominicana.

"Después de cuatro años, tengo el honor de volver a representar a la República Dominicana en la prueba de relevo 4x400 metros mixto" Marileidy Paulino Atleta y medallista olímpica “

"Lo hago con un doble privilegio: compartir pista nuevamente con mis compañeros de equipo y hacerlo en nuestra casa, en el marco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026", expresó la velocista.

Defender los colores patrios

La medallista olímpica aseguró que el equipo asume el compromiso con la máxima responsabilidad y que la preparación realizada tiene como objetivo defender con orgullo los colores nacionales.

"Asumimos esta responsabilidad con el más alto sentido de compromiso. Nuestra preparación está enfocada en dejar en alto el nombre de la República Dominicana, honrando el esfuerzo de quienes nos precedieron y sirviendo de inspiración para las nuevas generaciones de atletas", manifestó.

Paulino también resaltó el significado especial de competir en casa, ante el público dominicano, en la primera jornada de competencias de pista del atletismo.

"Correr ante nuestro público es una distinción que valoramos profundamente. Daremos lo mejor de nosotros, con disciplina, respeto y entrega, para contribuir al prestigio del deporte dominicano", afirmó.