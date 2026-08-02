Álvaro Abreu: primer fondista dorado de República Dominicana en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Álvaro Abreu, luego de ganar la medalla de oro en el medio maratón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, este domingo 2 de agosto de 2026 en el Malecón. ( INSTAGRAM / AABREU_RD )

El primer oro de República Dominicana en una prueba de fondo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe tiene su nombre desde ayer: Álvaro Abreu.

Fue el único oro del día para RD que sumó tres platas y dos de bronce en estos XXV Juegos. Es la primera medalla de fondo que gana el país en toda su historia en un escenario de este nivel.

Lo consiguió en la media maratón que se corrió ayer próximo al Eugenio María de Hostos. Nunca antes un dominicano había ganado una media maratón, hasta que Abreu se lo propuso.

Irónicamente pocos o nadie confiaba en que esa medalla llegaría.

Tras un sexto puesto en los 3,000 metros con obstáculos en Veracruz 2014, el fondista se propuso en lo adelante que eso tenía que cambiar. Y lo haría en una prueba maratón.

Costó mucho sacrificio y superar decepciones. Ahora para él y su familia es una fiesta, al cruzar la meta con tiempo de una hora, 2 minutos y 48 segundos para así abrir con oro el atletismo dominicano.

Superó a Alberto González (Guatemala; 1:04:58), con plata y a Héctor Pagán (Puerto Rico; 1:05:339, ganador de bronce.

Superar adversidades

El camino fue más espinoso. Abreu dependía del salario que recibía de la Fuerza Aérea Dominicana. Durante una inspección en 2021, en tiempo de la pandemia de COVID-19, él no estuvo presente, con razones sobradas: su esposa estaba embarazada. "Yo siempre daba lo mejor por estar en la institución y de momento encontrarme con una baja mala, de verdad que me chocó mucho", dijo a Diario Libre.

El apoyo en su preparación ha sido ausente y para ser más específico, tiene al menos "cuatro auspiciadores en Puerto Rico", país donde estudió (UIPR). ¿Y en RD?, ninguno.

Y cuando debía venir al país el jueves, llegó al aeropuerto en Puerto Rico, pero el boleto que estaba reservado para él no se lo pagaron. Al día siguiente lo pagó de su bolsillo y así llegó a tiempo para buscar lo que por 12 años anhelaba, luego de pasar Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Para lograrlo ahora, además de enfrentar esos contratiempos, su entrenamiento requirió, entre otros puntos, realizar "180 kilómetros semanales en los últimos dos meses".

Todo ese esfuerzo deja un mensaje: "Nosotros (los fondistas) también podemos. "Necesitamos más ayuda".

Presencia nula de fondistas

Por encima de los 400 metros, solo aparece un atleta con una medalla: Ferdy Agramonte, bronce en San Salvador 2023. Desde ahí en adelante todo es cero, hasta llegar los 21 kilómetros ganados ayer por Álvaro, casado y padre de dos hijas.

Es por eso que su presea la considera "un medallón".

Lo dedica a su abuelo, Rafael Martínez (fallecido en la pandemia), quien lo crió; a su esposa Génesis Pagán, la que considera "la pieza clave" de su carrera atlética; a sus hijas de 8 y 4 años (Aurora y Giana), a República Dominicana y a Puerto Rico.

Lucha greco y basket femenino

Con cuatro medallas, en esta modalidad, tres de ellas de plata, se despidió la lucha de estos Juegos.

Tras asegurar puestos en la final, Johan Batista (87 kg), Yerony Liria (60 kg) y Carlos Adames, quien no pudo pelea por lesión fallaron en dar un oro más al país. Jonathan Elisee (67 kg) ganó el bronce.

En general lucha se fue con ocho medallas (1-3-4), mucho mejor que las 3 plata dos bronce en San Salvador 2023. Más tarde, el equipo femenino de baloncesto venció a Panamá 66-53 para quedar con su novena medalla en su historia.