Tres luchadores dominicanos de greco disputarán oro en los Centroamericanos

Carlos Adames, Yerony Liria y Johan Batista se aseguraron un puesto en la disputa por el oro en el torneo de lucha greco de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Adames en los 97 kilogramos dispuso del colombiano Jhonny Arias en cuartos de final con un ajustado resultado de 6-5; en semifinales superó por 8-5 a Juan Díaz (Venezuela). En este combate debió de reponerse después de perder la ventaja 5-3.

En los 60 kilogramos, Liria ganó con claridad 9-0 sobre Edrick Martínez (Puerto Rico) en cuartos de final y se impuso a Andrés González (Panamá) también por 9-0.

Batista dominó a Alek Ortiz (Puerto Rico) por 9-3 en cuartos de final y en semis ganó a Oscar Barrios (Honduras) por 6-0.

Lucha reúne cuatro medallas, una de oro y tres de bronce y el país, en el medallero, tiene 69 medallas (13-14-42) en el sexto puesto detrás de Puerto Rico 57 (13-18-26), aunque están empate en oro, borinquen va delante por la suma de plata.

Por bronce

Starlin Laguerre, en los 77 kilogramos, disputará el bronce del torneo de lucha greco contra David Choc (Guatemala) y Jonathan Elisee enfrentará a Irving Salazar (México) en los 67 kilogramos.