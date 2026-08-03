Liranyi Alonso da el oro a Dominicana en los 100 metros con nuevo récord

Liranyi Alonso (265) reacciona al confirmar que cruzó primero la meta para apuntarse la medalla de oro. ( NELSON PULIDO )

La velocidad del atletismo regional tiene una nueva reina indiscutible y es dominicana. En una noche mágica ante un Estadio Olímpico Félix Sánchez eufórico, la joven velocista Liranyi Alonso trituró el récord de los 100 metros planos femeninos para colgarse una inolvidable medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La atleta oriunda de La Vega, de apenas 20 años de edad, detuvo el cronómetro en 11 segundos y 10 centésimas, firmando una carrera impecable de principio a fin.

Con este registro histórico en la prueba reina del atletismo pista, Alonso borró del libro de marcas del evento el icónico récord de 11.14 segundos que ostentaba la leyenda bahameña Chandra Sturrup desde la edición de Maracaibo 1998, una hazaña que se mantuvo intacta durante casi tres décadas.

Con contundencia

Desde el disparo de salida, la dominicana hizo valer su potente reacción en los tacos de salida para tomar la delantera en los primeros 30 metros. Manteniendo un ritmo arrollador y una zancada fluida en el tramo de aceleración final, la quisqueyana se despegó del grupo perseguidor para cruzar la meta en solitario, desatando la locura en las graderías de la capital dominicana.

La medalla de plata correspondió a la velocista puertorriqueña Gladymar Torres, quien completó la distancia con un tiempo de 11.22 segundos, mientras que la presea de bronce quedó en manos de la cubana Yarima García, con un registro de 11.32 segundos.

Este triunfo ratifica el meteórico ascenso de Alonso en la escena internacional, que la llevó en 2025 a debutar en el Campeonato del Mundo, en Tokio. La vegana, quien ya se había acreditado el título como campeona Panamericana Juvenil en 2025, consolida su posición como la nueva joya de la velocidad del atletismo dominicano y del Caribe.

"Es un orgullo indescriptible regalarle esta medalla de oro a mi país frente a mi familia y mi gente", expresó emocionada la nueva campeona tras realizar la vuelta de honor con la bandera tricolor sobre sus hombros.