Después de poner fin a su paso con la selección dominicana de baloncesto de mayores de forma abrupta en la Copa del Mundo 2023, Gerardo Suero encontró un nuevo reto en la modalidad de 3x3 y lo coronó con el mayor premio posible: la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En su primera experiencia con el equipo nacional de 3x3, Suero, junto con Shamil Ballas, Rayner Moquete y Brayan Martínez, conquistó el título al derrotar 18-16 a Puerto Rico en la final.

"Me cargaron, no puedo pedir mejores compañeros, los errores que cometí ellos los cubrieron", expresó Suero al reconocer el respaldo recibido de sus compañeros durante el torneo regional.

El veterano escolta, de 37 años, llegó a la cita regional luego de una sólida temporada con los Leones de Santo Domingo en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), donde promedió 19.2 puntos, 4.9 rebotes y 2.7 asistencias por encuentro.

A lo largo de su carrera en el principal circuito profesional del país conquistó tres premios de Jugador Más Valioso, en 2014, 2017 y 2018.

"El Súper Suero" defendió los colores de la selección dominicana en torneos Centrobasket, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos, AmeriCup, eliminatorias para la Copa del Mundo y el Mundial FIBA 2023, además de acumular tres preseas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sin embargo, la presea conquistada en Santo Domingo 2026 representó la primera medalla de oro de su carrera con el uniforme nacional en suelo dominicano.

El experimentado jugador confesó que la conquista tuvo un significado especial al conseguirla frente a la afición dominicana.

Desafíos y transición

"Había comentado que me gustaba, en esta etapa de mi carrera me lo exigía para seguir compitiendo. No es lo mismo, son 10 minutos, pero son 10 minutos muy intensos", dijo a Diario Libre al explicar qué lo motivó a aceptar el desafío de competir en el baloncesto 3x3.

Suero también admitió que la transición desde el baloncesto tradicional no fue sencilla y que incluso llegó a dudar de su continuidad en el proceso de preparación.

"Después de un partido de fogueo, cinco días antes de comenzar el torneo, le dije a Rayner: 'No creo, no creo estar al 100 % y no creo que pueda aportar como estoy acostumbrado'".

Al final, la apuesta resultó acertada. En una nueva etapa de su carrera, Suero encontró en el baloncesto 3x3 la oportunidad de volver a vestir el uniforme nacional y darle una nueva alegría a la República Dominicana.