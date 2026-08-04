Noche de oro y también de récord: la gran demostración de dominicana en los Juegos

Liranyi Alonso reacciona luego de ganar la final de los 100 metros del torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de la capital dominicana, el 3 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Oro y récord en 4x400 metros mixto y el mismo honor para Liranyi Alonso en los 100 metros femeninos fue parte de la exhibición de República Dominicana en la primera jornada completa del atletismo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, sede del torneo de atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En otro escenario, el baloncesto 3x3 se anotó un doblete al ganar el oro en el masculino y femenino, un hecho que habían realizado, pero solo con el bronce.

Erick Sánchez, Anabel Medina, Christopher Melenciano y Marileidy Paulino conquistaron el oro del mixto y con sus 3:10.57 quebraron el récord de 3:14.81, establecido también por República Dominicana en los Juegos de San Salvador 2023.

El estadio, aunque no repleto a capacidad, el público que asistió disfrutó del show de velocidad de esa cuarteta, la que para conseguir el oro requirió de un impulso mayúsculo de la campeona olímpica, Marileidy Paulino.

Algunos abandonaron el aforo y se perdieron otro espectáculo, encabezado por la velocista Liranyi Alonso que marcó un 11.10 y así quebró la marca de 11.14, establecida el 16 de agosto de 1998 por la bahameña Chandra Sturrup.

Aún con su oro, la atleta vegana lució más ambiciosa. Pues queda mucho más en el tanque "Estoy todavía mejorando", dijo Alonso. Para lograr la marca eso fue "no conformarme, no confiarme. Estoy feliz de haberlo logrado aquí en mi tierra, mi patria, qué más podría pedir".

La mejoría significativa de las cuatro medallas dorada mantiene en la pelea a República Dominicana con Puerto Rico en la lucha por el quinto puesto en la tabla de medallas. República Dominicana tiene 83 medallas (17—18-48). Los de borinquen mantienen el quinto con 72 (18-23-31).

La jornada del atletismo, dio también un bronce en los 100 metros masculinos con Melbin Alonso (10.19) y otra medalla, por igual significativa, como la de Ana José Tima.

La atleta que estuvo separada de la competición trabajó de forma silenciosa para sacar el bronce del salto triple con 13.85, prueba ganada por un doblete cubano: Leyanis Pérez (14.78) y Liadagmis Povea (14.71).

"Rendirse no es una opción", dijo Timá tras su regreso a la competición tras una suspensión. Ahora mira hacia los Panamericanos.

El 3x3 y el basket 5x5

En los Juegos de Barranquilla 2018, los varones ganaron plata y las damas bronce; subieron al podio con bronce en San Salvador 2023, pero esta vez el equpo conformado por Esmery Martínez, Yadira Polanco, María de la Rosal y Cesarina Capellán dieron el oro a RD tras vencer 21-11 a Venezuela.

Los varones tampoco fallaron al derrotar a Puerto Rico en un partidazo que finalizó 18-16 sobre Puerto Rico. Shamil Ballas, ángel Suero, Rayner Moquete y Brayan Almonte se llevaron el honor del oro.

En el baloncesto de sala, Puerto Rico se llevó el oro al vencer a Dominicana 94-75. Se completó lo esperado para los visitantes.

Felipe Quiñones anotó 25 puntos y nueve asistencias por Puerto Rico. Dwight Gaines 19, Vincent Stewart Jr. 18 y 11 rebotes y Ronny Santiago 14.

Por Dominicana, Fernando de los Santos 27, Ronald García 16 y Adrian Brito 12.

Tenis de mesa

El tlenis de mesa masculino por equipo se llevó la medalla de bronce en el torneo que se disputa en el Pabellón de este deporte en el Parque del Este.