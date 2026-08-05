Dahiana Ortiz se baña de oro en la halterofilia de Santo Domingo 2026

Dahiana Ortiz abre la cosecha de las pesas, una de las disciplinas que por tradición más medallas aportan al país. ( FUENTE EXTERNA )

La halterofilia dominicana abrió como tiene acostumbrado al país en los eventos internacionales. La pesista quisqueyana Dahiana Ortiz se vistió de gloria ante su público al conquistar la medalla de oro en la modalidad de envió de categoría de los 48 kilogramos femeninos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.<sources-carousel-inline ng-version="0.0.0-PLACEHOLDER"> <source-inline-chip></source-inline-chip></sources-carousel-inline>

En una jornada cargada de tensión, adrenalina y un eufórico respaldo en la plataforma de competencia, Ortiz falló en el arranque, donde no pudo levantar los 77 kilos, pero compensó en el envión, en la prueba que abrió el calendario de la halterofilia en el Pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este.

Ortiz completó una levantada magistral al alzar 100 kilogramos en la barra, marca suficiente para asegurar el peldaño más alto del podio continental y hacer sonar con orgullo las notas del himno nacional dominicano.

El evento, de altísimo nivel competitivo, mantuvo a los fanáticos al borde de sus asientos de principio a fin. La presea de plata fue a parar a manos de la venezolana Patricia Mercado, quien dio una ardua batalla sobre la tarima al registrar una alzada de 99 kilogramos.

Por su parte, la medalla de bronce correspondió a la representante de Cuba, Ludia Montero, quien completó el podio centroamericano con un intento válido de 94 kilogramos.

Una haltera consolidada

Este brillante triunfo de Dahiana Ortiz consolida el meteórico ciclo deportivo de la atleta de 24 años, quien ya venía de brillar en ediciones anteriores del ciclo olímpico, incluyendo su medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago y sus destacadas actuaciones en San Salvador.

Con esta nueva hazaña en la división de los 48 kg, la pesista otorga un valioso metal dorado a la delegación anfitriona en su propio suelo, reafirmando que el levantamiento de pesas continúa siendo una de las principales disciplinas insignia y mayores generadoras de gloria para el deporte dominicano.