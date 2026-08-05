La pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez fue el escenario de una de las jornadas más electrizantes e inolvidables de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bajo lluvia, ante el delirio y la ovación ensordecedora de la fanaticada local y antes de Marileidy Paulino colgarse el oro, el velocista dominicano Gabriel Moronta conquistó la medalla dorada en la prueba reina de los 400 metros planos masculinos, sellando un triunfo consagratorio para el atletismo quisqueyano.

El nuevo rey regional de la vuelta al óvalo lo hizo en tiempo de 44.70 segundos, delante del mexicano Luis Aviles (45.06, plata) y el venezolano Javier Gómez (45.07, bronce).

Moronta ejecutó una carrera tácticamente magistral de principio a fin. Desde el disparo oficial de salida, el corredor dominicano administró su potencia en el primer tramo del óvalo para encarar la recta final en una posición privilegiada.

Apoyado por el impulso de la afición en la tribuna y una zancada demoledora en los últimos 100 metros, el atleta de la delegación anfitriona apretó el paso para cruzar la meta en la primera posición, adjudicándose el metal dorado en una definición de infarto que dejó sin aliento a los miles de asistentes.

La hazaña de Moronta adquiere un valor histórico y monumental al considerar la altísima jerarquía del cuadro de competidores presentes en el carril.

James, fuera del podio

La gran sorpresa de la noche la protagonizó la leyenda internacional Kirani James, representante de Granada y campeón olímpico en Londres 2012 (además de medallista de plata en Río 2016 y bronce en Tokio 2020). James no logró subir al podio en la pista capitalina y tuvo que conformarse con la cuarta posición, viéndose superado en el tramo final por el empuje de la nueva generación de velocistas del área encabezada por el dominicano.

Con esta victoria, la delegación de la República Dominicana continúa ampliando su exitoso medallero en el torneo de pista y campo en Santo Domingo 2026.

La brillante actuación de Gabriel Moronta se suma a una memorable cosecha dorada de la pista local, consolidando la hegemonía del atletismo quisqueyano en las pruebas de velocidad y brindando un espectáculo de nivel internacional ante su gente en la capital del país.