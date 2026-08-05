Las Reinas del Caribe pasan invictas a semifinales tras vencer a Puerto Rico

Las Reinas del Caribe tras la victoria sobre Puerto Rico. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El Palacio de Voleibol Ricardo «Gioriber» Arias vibró hasta sus cimientos en una noche donde el clamor de una casa llena empujó a la selección de la República Dominicana a sellar su pasaporte directo a las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En el choque, las locales doblegaron a un combativo combinado de Puerto Rico con marcador de 3-1 (25-18, 25-19, 19-25 y 25-16).

El silbato inicial dio paso a un monólogo dominicano. Las anfitrionas impusieron condiciones de inmediato gracias a la potencia de Yonkaira Peña, Gaila González y Brayelin Martínez, quienes perforaron la cancha rival sin piedad.

Mientras el ataque causaba estragos, Brenda Castillo levantaba murallas en la retaguardia con una defensa impecable que mantuvo a las boricuas siempre persiguiendo el marcador.

El primer parcial cerró con un cómodo 25-18.

La historia cambió en la segunda manga. Las puertorriqueñas ajustaron sus piezas y plantaron una resistencia feroz, llegando a silenciar momentáneamente el pabellón al tomar la delantera 16-15.

No obstante, las Reinas del Caribe apelaron a su jerarquía. Un bloqueo implacable desarticuló la ofensiva visitante y desató una reacción furiosa de las locales.

Con un fulminante rally de 4-0, comandado por los remates de González y Martínez, las dominicanas volcaron la pizarra 20-16.

Peña se encargó de poner el broche de oro al set (25-19) y colocar el global 2-0.

Rebelión boricua

Cuando el partido parecía resuelto, Puerto Rico reaccionó con un voleibol alegre y sin complejos en el tercer capítulo.

Aprovechando un bache defensivo y los constantes errores no forzados de las quisqueyanas, la visita asestó un letal rally de 5-0.

Para colmo de males, Dominicana perdió temporalmente el rumbo tras la salida de Brayelin Martínez por un fuerte choque en cancha con una compañera.

Las boricuas no perdonaron y descontaron al llevarse el parcial 25-19. El cuarto set comenzó como una auténtica batalla de trincheras (7-4).

Ambos sextetos se enfrascaron en un duelo de defensas espectaculares que levantó de sus asientos a los miles de fanáticos.

Ante la férrea resistencia boricua, Yonkaira Peña se echó el equipo al hombro. Secundada por Gaila González, la ofensiva local despegó de manera definitiva al hilvanar una racha demoledora que transformó un ajustado 15-12 en un inalcanzable 21-12. El set cerró 25-16, desatando la fiesta en las gradas.

Por Dominicana, Yonkaira Peña finalizó con 23 puntos, seguida por Gaila González con 18, mientras que Brayelin Martínez finalizó con 11.

Con este triunfo, las Reinas del Caribe esperan rivales para la semifinal que se disputará este jueves.