Lo de competir a máxima velocidad no es algo de los últimos años para Liranyi Alonso, que ha encendido dos veces las tribunas del Estadio Olímpico Félix Sánchez y hoy vuelve a correr por un pase a la final de los 200 metros planos.

Ella quebró un récord establecido antes de ella nacer. Lo hizo el pasado lunes cuando marcó un contundente 11.10 en los 100 metros planos, uno que databa de la última edición del certamen regional el siglo pasado.

"Agradecida y contenta del trabajo que vengo haciendo en esta pista, en mi país, en mi tierra, qué más se puede pedir", dijo la velocista a Diario Libre.

Toda esa pasión por ganar comenzó desde muy temprana edad. Cierto, su entrenador, José Rubio, la dirige desde los 14 años. Pero siendo una niñita su diversión eran las carreras en las calles.

Su inclinación, advierte, viene "desde siempre". Y lo detalla así: "Estaba en la calle jugando, corriendo, siempre estaba corriendo", señala la atleta que da frutos desde juvenil y ha trasladado ese talento al nivel superior, en sus primeras competencias dentro de este ciclo olímpico.

En la pista sintió el ánimo del pueblo, pero entre ellos, el de sus padres, especialmente su madre, quien no se la pierde en el país.

Su marca establecida quebró la de Maracaibo 1998, seis años antes de su nacimiento. "Siempre lo he soñado, siempre lo voy a soñar en seguir haciendo historia en mi país y fuera de mi país", expresa la atleta, la primera mujer con una medalla dorada en la especialidad reina del atletismo, en uno Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En realidad ella va por más. "Todavía falta más", dice al referirse a los 200 metros.

Ayer, cruzó la meta en el 4x100 mixto con el primer lugar que daría al país la medalla de oro, aunque más tarde fue descalificado por dos faltas en los carriles.

Alonso viene de ganar el primer lugar en los 100 metros en los Juegos Panamericanos de la Juventud en Paraguay, en 2025 y superó la primera ronda de los 200 metros en el Campeonato del Mundo de mayores, en Tokio, también el año pasado.

En el círculo del atletismo es vista como un diamante que ya comienza a exhibir su brillo en la categoría de mayores y se apunta como una de las candidatas para podio en los Juegos Panamericanos de Lima en 2027 y clasificarse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Elegancia en la pista

Alonso es de las corredoras que además de imprimir fuerza y velocidad, también lo hace con estilo. Un maquillaje que adorna su rostro, se mantiene intacto aún después de una exigente competencia.

"Siempre me dicen que soy muy hermosa, amo correr. Soy bella, pero en mi pista lo soy más", dijo con una sonrisa.