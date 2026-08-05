Marileidy Paulino va por el oro de los 400 metros en los Centroamericanos a las 6:55 de la tarde
El calendario de competencia de República Dominicana incluye otros deportes, entérate de los horarios
Marileidy Paulino es la figura que encabeza el calendario competitivo de República Dominicana cuando se disputa hoy la décimo segunda fecha completa de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Gimnasia artística, béisbol, karate, softbol y tiro también están en la lista de este día cuando restan solo tres días de competencia.