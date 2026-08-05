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Santo Domingo 2026
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Marileidy Paulino va por el oro de los 400 metros en los Centroamericanos a las 6:55 de la tarde

El calendario de competencia de República Dominicana incluye otros deportes, entérate de los horarios

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Marileidy Paulino va por el oro de los 400 metros en los Centroamericanos a las 6:55 de la tarde
Marileidy Paulino (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Marileidy Paulino es la figura que encabeza el calendario competitivo de República Dominicana cuando se disputa hoy la décimo segunda fecha completa de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Gimnasia artística, béisbol, karate, softbol y tiro también están en la lista de este día cuando restan solo tres días de competencia.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.