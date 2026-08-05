¿Se suspende la carrera de Marileidy Paulino si llueve en el Estadio Olímpico?

Estado de la pista de atletismo a la 1:00 p.m. de este miércoles 5 de agosto. ( CARLOS SÁNCHEZ )

Una ligera llovizna cayó la mañana de este miércoles en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde miles de fanáticos visitarán el parque para ver a su campeona de los 400 metros, Marileidy Paulino.

La lluvia podría ser un factor en el óvalo del Félix Sánchez. Pero, ¿qué ocurriría si llueve mientras la competencia está en desarrollo o si llueve antes?

Las reglas de World Athletics son precisas para ambos casos.

Si la lluvia es ligera, como ha ocurrido en la zona del Estadio Olímpico, el programa de competencias puede comenzar.

Solo se detendrá si se produce una tempestad o si se detectan rayos, aunque sea dentro de un radio de unos cinco kilómetros.

Si la lluvia comienza una vez iniciado el programa, las competencias pueden continuar según lo previsto para el día.

Decisiones de jueces

Dos modalidades del atletismo podrían verse afectadas de manera particular si la lluvia es constante: el lanzamiento de martillo y el salto con garrocha.

En ese caso, el juez de pista tomará la decisión final. Al igual que en el béisbol, el árbitro principal decide si suspende o detiene un encuentro.

Ante condiciones peligrosas, los jueces tienen la autoridad para suspender temporalmente la prueba hasta que la pista sea segura.

La pista sintética está diseñada para drenar el agua.

En el atletismo, además, no existe una suspensión automática por lluvia.

Las pruebas desde los 100 hasta los 1,500 metros, así como los relevos, pueden desarrollarse sin complicaciones, siempre dependiendo de las condiciones climatológicas. Si hay tormentas o rayos, todas las competencias se detienen.

Las pruebas de salto de longitud y triple salto podrían verse afectadas si la zona de impulso está resbaladiza. Algo similar ocurre con el salto con garrocha.