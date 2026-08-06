Atletismo encabeza el aporte del oro para Dominicana en los Centroamericanos y del Caribe

Yoandris Andújar, Franquelo Pérez, Melbin Marcelino y Yancarlos Martínez celebran su oro del relevo 4x100 masculino conquistado la noche de este jueves 6 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

¿Es esto cierto? Es más que verídico. "La neta" dirían en México. El atletismo dominicano reúne ya 11 medallas de oro. Sí, once preseas y según avanzaba la jornada del jueves, quebraba su mayor cantidad de preseas doradas, pero también en total en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y todavía falta algo más este viernes en ese deporte, pero también, boxeo y pesas.

El país suma 118 medallas (30-29-59), por quinta vez en su historia supera el centenar de medallas. Con cinco de oro, seis de plata y cinco de bronce acumuló 16 medallas (igual que julio 27, su segundo mayor total en estos Juegos, después de las 19 conseguidas el pasado día 28 de julio, pero solo con tres de oro.

Se coloca a cuatro doradas para superar su mayor cantidad en San Salvador 2022.

El atletismo dio tres de oro y una de plata; karate dos de oro, una de plata y dos de bronce; pesas dos de plata y tres de bronce; balonmano femenino plata; canotaje, plata.

Atletismo se luce nueva vez

Ayer no solo se quebraron récords de medalla, también récords de pista en un estadio que diferente al día anterior mantuvo sus tribunas despoblada y así se perdían el espectáculo de la velocidad, el heptatlón de Yesi Tejeda y el doble campeonato de Rosa Angélica Ramírez.

Dominicana tiene ahora 18 medallas (11-4-3), sobrepasa así a las 14 conquistadas en San Salvador 2023, donde reunieron cinco de oro, hasta esta edición de Santo Domingo 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/atletismo-relevo-femenino-ganador-de-oro-6826nelson-pulido-f73aa9c8.jpeg Liranyi Alonso, Fiordaliza Cofil, Estrella De Aza y Patricia Siné celebran su oro del relevo 4x100 femenino conquistado la noche de este jueves 6 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Los dos relevos de 4x100, masculino y femenino mostraron aires de grandeza al ganar oro y récord Centroamericano y del Caribe.

Franquelo Pérez, Yohandris Andújar, Melbin Marcelino y Yancarlos Martínez detuvieron el cronómetro en 37.98 segundos, delante de Jamaica (38.08) y Puerto Rico (38.12). Fue un cierre de centésimas, pero sin oportunidades para los rivales de RD.

Más adelante, el relevo femenino culminó el programa de este miércoles con un una cuarteta de cuatro liebres encabezada por Liranyi Alonso, quien sumó su cuarto oro de estos Juegos.

El equipo estuvo integrado por Patricia Siné, de solo 17 años, Fiordaliza Cofil, Alonso y Estrella De Aza. Al final, tras cruzar la meta, al igual que sus compañeros masculinos surgieron los saltos y abrazos de alegría entre estos jóvenes que ya ponen su mente en un escalón más alto que los Centroamericanos. El destino son Los Angeles 2028.

La femenina ganó con 43.00 delante de Puerto Rico (43.41) y de Cuba (43.41). Una diferencia de una milésima relegó al bronce a la Isla del Caimán.

Alexander Ogando, en la prueba de los 200 metros, se unió a la fiesta medallística con una plata, una presea que representa el dolor por una lesión que lo mantuvo alejado de la pista por cuatro meses y solo en los últimos cuatro días se entrenó a plena capacidad.

Ogando marcó un 20.47 para su segunda medalla centroamericana, luego de su oro en San Salvador 2023.

Eventos de campo: presente

Rosa Angélica Ramírez se convirtió en la primera mujer doble campeona en impulso de bala.

Como todos, ella también estrena con nota de podio la nueva pista del Félix Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/rosa-ramirez-al-centro-oro-en-impulso-de-bala-dianelis-delis-de-cuba-plata-y-kelsie-murrell-de-granada-bronce-final-6826diario-libre-nelson-pulido-17384b83.jpeg Rosa Ramírez, al centro, de República Dominicana ganó el oro en impulso de bala; Dianelis Delis, de Cuba plata y Kelsie Murrell, de Granada, bronce en la final disputada este seis de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Ramírez logró 18.60 metros para el oro, mucho mejor que los 17.89 de San Salvador cuando también se llevó esa presea. Superó a Dianelis Delis (Cuba) con 18.57 para la plata y el bronce de Kelsie Murrell (Granada) con 16.92 para el bronce.

Pruebas combinadas

Yesi Tejeda logró otra hazaña en el torneo de atletismo, después de ganar el lanzamiento de la jabalina, la nativa de Bayaguana conquistó la plata con 5,859 puntos, superada por Alysbeth Félix (Puerto Rico) con 6,136 para el oro y el bronce fue de Fabiola Declet (Puerto Rico) con 5,694.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/yesi-tejeda-gano-plata-en-pruebas-combinadas-del-heptatlon-la-final-fue-este-6-de-agosto-de-2026-estadio-olimpico-felix-sanchezdiario-libre-nelson-pulido-9afe9b22.jpeg Yesi Tejeda ganó la medalla de plata en las pruebas combinadas del heptatlón, que finalizó co la pruea de los 800 metros este jueves 6 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Tejeda se convierte en la quinta mujer que gana el heptatlón en unos Juegos. Solo Francia Manzanillo es la única en repetir.



