El atentado que intentó empañar la noche histórica de Marileidy Paulino está bajo investigación

La botella cayó detrás de Roxana Gómez, quien obtuvo la plata con 49.99. ( IMAGEN DE LA CARRERA )

Apenas segundos antes de que Marileidy Paulino concretara una actuación que puso a delirar a la República Dominicana, una persona lanzó desde las gradas dos botellas hacia la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, en momentos en que la campeona dominicana y otras siete corredoras se desplazaban a máxima velocidad.

El incidente ocurrió la noche del miércoles durante la final de los 400 metros femeninos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando Paulino lideraba la prueba y se aproximaba a la línea de llegada bajo un intenso aguacero.

Las botellas fueron lanzadas en dirección a las competidoras, una acción que pudo provocar una caída o alterar el desenlace de la carrera. A esa velocidad, cualquier objeto sobre la pista representaba un riesgo para la integridad física de Paulino, la cubana Roxana Gómez, la sanvicentina Shafiqua Maloney y las demás atletas.

El objeto golpeó la pista justo detrás de la competidora cubana Roxana Gómez, quien iba en segundo lugar.

"Eso está bajo investigación. Nuestro cuerpo de seguridad está dando seguimiento a través de las cámaras", informó una fuente vinculada a la organización de los Juegos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/captura-de-pantalla-2026-08-06-150850-1def1298.png (LA BOTELLA LANZADA A LA PISTA.)

Resultados y récords

Hasta el momento se desconoce quién lanzó los objetos y cuál fue su intención. Tampoco se ha informado si la seguridad del estadio identificó o detuvo a alguna persona relacionada con el incidente.

"Eso es un atentado", consideró la fuente, al referirse al peligro generado en medio de una de las pruebas de mayor velocidad del programa de atletismo.

El episodio no impidió que Paulino completara otra noche histórica. La campeona olímpica ganó la medalla de oro con tiempo de 48.94 segundos y redujo en más de un segundo el récord de los Juegos que ella misma había establecido en San Salvador 2023, cuando registró 49.95.

La dominicana cruzó la meta con más de un segundo de ventaja sobre Roxana Gómez, quien obtuvo la plata con 49.99. Shafiqua Maloney completó el podio al detener el cronómetro en 51.77.

Investigación en curso

Andrea Rivera, de Puerto Rico, terminó cuarta con 52.01; Gabriella Scott, también puertorriqueña, fue quinta con 52.42; Taejha Badal, de Trinidad y Tobago, ocupó el sexto puesto con 52.69; Lina Licona, de Colombia, llegó séptima con 52.82, y la dominicana Anabel Medina concluyó octava con 53.07.

Paulino celebró envuelta en la bandera dominicana, mientras el público permanecía en las gradas pese a la lluvia. La imagen de la atleta festejando contrastó con una conducta irresponsable que estuvo cerca de manchar una de las noches más esperadas del calendario deportivo regional.