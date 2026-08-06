¡Qué noche tan mágica para el atletismo dominicano! Cierto, Marileidy Paulino volvió a coronar con su medalla de oro en los 400 metros femeninos; Gabrel Moronta fue otra sensación y Evelina Minaya culminó la noche con un medalla grandiosa, que resultó de plata, pero para ella es más que ese color.

El atletismo dominicano reunió dos medallas de oro y una de plata en la jornada de anoche del atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Y si se quiere una tercera, luego de la confirmación del oro del relevo 4x100 que tomó prácticamente 24 horas para la decisión, tras el resultado del martes.

Dominicana escala ahora al quinto lugar con sus 97 medallas (24-21-52) y se le adelanta a Puerto Rico con 87 (23-28-36), pero mejor aún, a solo una medalla de Venezuela que domina el cuarto lugar con 148 (25-48-75).

El país en total ganó cinco medallas de oro, incluida las de Larry Aracena y la leyenda, María Dimitrova, ambos en karate

La tarde comenzó con tranquilidad en el Estadio Olímpico Félix Sánchez; Moronta dejó las tribunas encendidas que también lo vieron ganar la medalla de oro, el tercero de la historia en esta distancia para la República Dominicana.

Eso dejó la pista azul del Estadio en un buen clima para lo que se aproximaba. Tras el oro de Moronta, comenzó la lluvia y par de minutos después entró ella, la medallista que le ha robado el corazón a miles de dominicanos que en la grada vociferaban "Mari-leidy", todo a un coro.

La lluvia intensificó y ella también desde que se marcó la salida. Y cuando entró en los últimos 100, ya todo estaba determinado: Paulino dominó sin mayores dificultades para conquistar la presea y acompañarla de récord.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260806-wa0012-60f18291.jpg Marileidy Paulino exhibe su medalla de oro de los 400 metros femeninos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe la noche del miércoles 5 de agosto de 2026. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

Al fin y al cabo, quebró su propia marca, solo ella se supera a sí misma.

"Muchos quizás podían correr por la lluvia y sin embargo se quedaron ahí para vivir el momento, para vivir mi carrera. Para mí eso significa mucho, algo que nunca voy a olvidar", dijo Paulino.

En los Juegos de 2023, con un 49.95 ella establecía la marca de los 400 metros. Esta vez lo fijó en 48.94 para superar a Roxana Gómez (49.99), la cubana con la que ha rivalizado por varios años en la Liga Diamante y otros torneos internacionales. Shafiqua Maloney (51.77) se llevó el bronce para Jamaica.

Al público poco le interesó la copiosa lluvia que empapaba al Félix Sánchez. Los más apasionados permanecieron en la tribuna hasta que ella fue premiada para escuchar el Himno Nacional dominicano que cantaron a coro junto con la pista musical.

Otra gran demostración

Moronta se llevó el oro de los 400 metros, el tercer metal de ese color en la historia de los Juegos.

Su triunfo fue más que contundente. Un 44.70 le daba el oro. Bajar de 45 segundos ya de por sí es grande. Así quedó por delante del mexicano Luis Avilés (45.06) y Javier Gómez (Venezuela) quedaba con el bronce con sus 45.07.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260806-wa0015-0b02d605.jpg Gabriel Moronta exhibe su medalla de oro de los 400 metros masculinos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe la noche del miércoles 5 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

Moronta fue el único en bajar de los 45 segundos y ya es otra figura que pone su sello en la vuelta completa.

Evelina, se agigantó

Con cada corrida y salto, Evelina Minaya llevaba en mente a su madre. Ella tiene una enfermedad que hace menos de un mes estuvo a punto de marcar el retiro de la saltadora.

Afortunadamente convencida por su entrenador José Rubio resistió y eso sirvió para que hoy sea una medallista de plata en salto largo.

Minaya logró un 6.49 metros para ganar su presea, detrás de Alysbeth Félix (Puerto Rico) quien ganó el oro con un salto de 6.54. El bronce fue para Nathalee Aranda (Panamá) con 6.47.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/img-20260806-wa0018-d721f623.jpg Evelina Minayaexhibe su medalla de plata del salto largo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe la noche del miércoles 5 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO)

"Para mí esta medalla fue un oro porque fue mucho sacrificio que tuve que hacer para llegar hasta aquí y lo voy a disfrutar más que un oro", dijo la saltadora que debía viajar a diario de Santiago a su natal Puerto Plata para ver a su "héroe", su madre.

Por su logro recibirá 150 mil pesos y ya ese dinero está destinado: serán para comprar medicamentos a su madre.

El 4x100

La noche del martes el relevo de 4x100 mixto ganó la prueba. Pero llegó una protesta que fue resuelta casi 24 horas después. La premiación y celebración debió de esperar.

Ahora ya pueden saltar: Moyovanex De Óleo, Fiordaliza Cofil, José González y Liranyi Alonso marcaron un 40.89 para llevarse el triunfo.

La protesta rival no prosperó. Jamaica quedó segundo (41.06) y Cuba tercero (41.18).