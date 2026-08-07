Con 15 oros impulsados por el boxeo, Dominicana sube al cuarto lugar en los Juegos Centrocaribeños

Noel Pacheco se llevó el metal aurífero en los 80 kilos. ( SAMIL MATEO )

La República Dominicana dio un golpe sobre la mesa en la penúltima jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, con una cosecha de 27 medallas que le permitió ascender hasta el cuarto lugar en una batalla contra Venezuela que se definirá este sábado cuando el certamen baje el telón.

Impulsada por siete metales de oro aportados por el boxeo y tres del atletismo, el viernes se consiguieron 15 preseas del valor más alto para despegarse de Puerto Rico en el quinto puesto y consolidar la mejor presentación en el certamen en el que se debutó hace 80 años.

Fue una fecha donde también hubo siete platas y seis de bronce para estirar hasta 145 el medallero general, dejando así atrás el récord de 133 conseguidas en la versión de Mayagüez 2010, una a la que no asistió Cuba, entonces potencia regional.

Las Reinas del Caribe retuvieron el cetro al dar cuenta 3-0 de Colombia y extendieron a siete la cadena de ediciones en las que no conocen otro resultado que el primer lugar. Pesas, karate, vela y el debutante e-Sports con Saúl Mena en Street Fighter 6 también aportaron oro.

Este sábado, el softbol masculino se las verá con Venezuela en la final y también llegarán opciones en atletismo y dos en pesas, incluyendo Crismery Santana.

Noche grande sobre el ring

En el Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico, la fiesta la comenzó Estefani Almánzar en los 54 kilogramos, al dar cuenta de la venezolana Diana Maestre por 3-2.

Luego Junior Alcántara le ganó al cubano Alejandro Claro en los 55 kilos por 4-0. Disney Medina dispuso del venezolano Wilson Solorzano en los 60, Miguel Ángel Encarnación del mexicano Hugo Barón en los 65, Noel Pacheco superó al venezolano Diego Pereyra por 3-1 en los 80 kilos, Ricardo Cuello del cubano Yusnier Sorsano en los 70 y cerró Cristian Pinales, que se impuso al bicampeón olímpico cubano Julio La Cruz por 4-1 en los 90 kilos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/b5cd03af-8a4b-4fb9-a8bd-747a44d54d54-557e0300.jpg Junior Alcántara ganó medalla de oro en los 55 kilos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Atletismo

Ferdy Agramonte dio el metal dorado a la República Dominicana en los 800 metros al hacer el recorrido doble del óvalo en un minuto, 46 segundos y siete centésimas (1:46.07). La plata fue para el venezolano José Maíta (1:46.10) y el bronce para el mexicano Jesús López (1:46.86).

Luego fue el turno para Marysabel Senyú, que se adueñó del primer lugar en el salto alto al superar los 1.93 metros y así retuvo el primer lugar que ya ganó en la edición previa, San Salvador 2023, cuando dejó el registro en 1.86. Esta vez la plata fue para la cubana Dacsy Brison (1.91) y el bronce para Sakari Famous, de Bermuda con 1.89.

Braison Guillermo aportó un bronce en el salto triple (16.28 metros), detrás de los cubanos Lázaro Martínez (16.76) y Andy Hechavarría (16.69).

El relevo 4x400 masculino subió al podio con la medalla de plata, una prueba que marcó el retorno de Luguelin Santos a la pista. El equipo, completado por Gabriel Moronta, Lidio Feliz y Yeral Núñez, hizo 3:00.94, detrás de Puerto Rico (3:00.75). Venezuela fue bronce con 3:01.64.

Para el cierre de la noche fue el turno del relevo 4x400 femenino, que cerró con broche de oro al hacer un tiempo de 3:28.48. La cuarteta estuvo integrada por Bianka Acosta, Anabel Medina, Milagros Durán y Estrella De Aza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/afc83db9-1c96-4819-9a24-d5b047fa2f3a-d8786550.jpg El relevo 4x400 femenino de República Dominicana se alzó con el oro en los Centroamericanos. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/30265303-249b-486c-9265-42de5bace545-efb5d9b1.jpg El relevo 4x400 masculino subió al podio con la medalla de plata. El equipo está integrado por por Gabriel Moronta, Luguelin Santos, Lidio Feliz y Yeral Núñez. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) ‹ >

Karate

Penélope Polanco puso a sonar el himno nacional con su título en los 61 kilos del karate.

La peleadora de 24 años comenzó a derribar obstáculos con triunfo 9-3 sobre la puertorriqueña Yaleika Mojica, luego dio cuenta de la salvadoreña Stephanie Juárez (8-4) y en la final se impuso a la venezolana Claudymar Garcés (8-7).

De su lado, Carlos Herrera se quedó con la presea de plata en los 75 kilos al caer en la final ante el guatemalteco Allan Maldonado por 6-4. El quisqueyano había debutado con triunfo sobre el cubano Ernesto Cobas (9-6), luego se impuso al venezolano Jhosed Ortuño (11-4) y en semifinal al costarricense Gabriel Vargas (6-6).

Pesas

La cosecha la comenzó Fransheska Matías con plata en envión y arranque en los 69 kilos, solo detrás de la colombiana Julieh Rodríguez en ambos movimientos.

Daiana Serrano logró dos de bronce en los 77 kilos. La velada la cerró Yudelina Mejía con oro y plata en los 86 kilos.