Deury Corniel vuela y sella un oro impecable en el Kite Surf de Santo Domingo 2026

El litoral caribeño de Playa Salinas (Banë), fue el escenario de una exhibición impecable de velocidad, control y táctica naval. El atleta dominicano Deury Corniel Javier se adueñó de la medalla de oro en la modalidad de Kite Surf, firmando una de las actuaciones más dominantes de la alta competencia al destrozar por completo a la flota internacional y cerrar el campeonato con apenas 13 puntos netos.

Desde la señal de atención de la primera regata, Corniel impuso condiciones. Aunque abrió la serie con un tercer puesto que terminó utilizando como descarte, el dominicano ajustó las líneas de su cometa, optimizó el ángulo de ceñida y comenzó a volar sobre el hydrofoil a velocidades de vértigo.

Lo que siguió fue un monólogo de navegación: una seguidilla consecutiva de primeros lugares (los codiciados bullets o balas en el argot náutico) que dejó sin opciones tácticas a sus rivales directos. Corniel leyó a la perfección las rachas de viento y dominó cada paso por las balizas de barlovento y sotavento, cruzando la línea de llegada en la posición de honor en 14 de las 16 mangas disputadas.

El podio lo completó el antiguano Tiger Tyson, quien batalló firmemente en los tramos de empopada para asegurar la medalla de plata con 26 puntos netos.

Tyson presionó al dominicano firmando constantes segundos lugares, pero el desgaste físico y la intensidad de la flota le pasaron factura en las dos últimas pruebas del calendario, registrando un No Terminó (DNF) y un No Salió (DNC) que sepultaron cualquier oportunidad de arrebatarle el liderato al quisqueyano.

Completa el podio

Por su parte, el mexicano Alec Vázquez Guerrero se adjudicó la medalla de bronce al consolidar una participación sumamente regular.

Vázquez supo gestionar sus tres descartes de manera inteligente a mitad de la serie para mantenerse en la pelea, acumulando 34 puntos netos tras firmar sólidos segundos puestos en las mangas de cierre, asegurando así su lugar en el podio centroamericano y del Caribe.

Con este resultado, Deury Corniel no solo ratifica su estatus de élite mundial en el deporte de la vela y el cometa, sino que regala a la República Dominicana una presea dorada inobjetable, esculpida a base de pura velocidad en el agua.