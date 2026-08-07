El relevo femenino 4x400 ilumina la noche dorada del atletismo dominicano en Santo Domingo 2026

Estrella de Aza (271) corre hacia el final en la prueba del relevo 4x400. ( NELSON PULIDO/DIARIO LIBRE )

En un cierre colmado de emociones y ante la ovación ensordecedora del público local, el equipo femenino de relevo 4x400 metros de la República Dominicana se proclamó campeón de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo.

La electrizante prueba, disputada este viernes sobre la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, coronó una actuación histórica para el atletismo quisqueyano en la jornada nocturna.

La cuarteta quisqueyana, integrada magistralmente por Bianka Acosta, Anabel Medina, Milagros Durán y Estrella De Aza, demostró un acoplamiento perfecto en cada entrega del batón y un despliegue de velocidad formidable. Las dominicanas congelaron el reloj en tres minutos, 28 segundos y 48 centésimas (3:28.48) para cruzar la meta en la primera posición.

La ardua batalla por las demás medallas completó el podio con la representación de Colombia adjudicándose la medalla de plata (3:29.01) y Puerto Rico quedándose con el bronce (3:29.30).

Esta victoria dorada representó el broche de oro para una jornada monumental de la delegación duartiana en la pista y campo. Previamente, la fanaticada celebró los triunfos individuales de Ferdy Agramonte, quien se adueñó del metal dorado en los 800 metros planos masculinos con un remate letal en los metros finales, y de Marysabel Senyú, quien dominó con autoridad la competencia de salto largo femenino para subir a lo más alto del podio continental.

Plata para los varones

La fiesta del atletismo dominicano también registró una destacada actuación en la rama masculina del relevo largo. Justo antes de la consagración de las damas, la cuarteta de hombres se colgó una valiosa medalla de plata en una definición de infarto.

El equipo integrado por el recién coronado campeón de los 400 metros individuales, Gabriel Moronta, junto a los experimentados Luguelin Santos, Lidio Feliz y Yeral Núñez, detuvo el cronómetro en 3:00.94.

En un sprint final electrizante, los criollos cruzaron la meta a escasas centésimas de la representación de Puerto Rico, que se llevó el oro con un registro de 3:00.75, mientras que el bronce correspondió a Venezuela con tiempo de 3:01.64. Con esta cosecha de metales, el atletismo dominicano reafirmo su estatus de potencia caribeña y encendió las gradas del feudo capitalino.