Fransheska Matías se viste de plata en una tarde de récords centroamericanos

Fransheska Matías al momento de uno de sus levantamientos de esta mañana. ( CORTESIA DEL COMITE OLIMPICO DOMINICANO )

El Pabellón de Halterofilia del Parque del Este se convirtió en un caldero de emociones y gritos de aliento que empujaron cada levantamiento de la dominicana Fransheska Matías.

En una batalla titánica de fuerza, estrategia y pura resistencia, la atleta local levantó el orgullo de toda la República Dominicana al adueñarse de dos medallas de plata en la reñida categoría de los 69 kilogramos femeninos.

La tarima vibraba con cada intento. En la modalidad de arranque, Matías desafió a la gravedad con una ejecución impecable que congeló elgélido acero en los 109 kilogramos.

La grada estalló en júbilo, pero la competencia estaba en su punto más alto. La colombiana Julieth Rodríguez respondió con la fuerza de la historia en sus brazos, igualando la legendaria marca continental de 111 kilos que Leydi Solís había sellado en Toronto 2015.

El esfuerzo le valió el oro a Colombia, dejando a la dominicana con un metal plateado que sabía a gloria pura. Detrás de ellas, acechando el podio, la venezolana Claudia Rengifo se adjudicó el bronce con 107 kilos.

Segunda plata

La historia no cambió de guion en el envión, pero sí aumentó la intensidad del drama. Con el calor del público dominicano como combustible, Fransheska llevó sus músculos al límite para fijar sobre sus hombros unos imponentes 136 kilogramos.

El metal de plata ya estaba asegurado en su pecho, desatando la ovación de los presentes. Rodríguez, implacable, tuvo que quebrar los libros de historia y establecer un nuevo récord regional de 137 kilos para poder arrebatarle el peldaño más alto del podio a la quisqueyana.

Rengifo repitió en el tercer lugar al quedarse en los 135 kilos. Al final de la jornada, los aplausos cobijaron a una Fransheska Matías que no solo sumó dos preseas plateadas al medallero nacional, sino que demostró que la halterofilia dominicana está lista para pelear cara a cara con las potencias continentales.