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México vence a Colombia y entra en disputa por boleto

José Reyes, en jornada completa, fue el lanzador ganador

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    México vence a Colombia y entra en disputa por boleto
    José Reyes, lanzador mexicano (CENTRO CARIBE SPORTS)

    Manuel Alex Zepeda pegó jonrón con bases llenas en la baja del sexto y México dejó en el terreno a Colombia, en una victoria por nocaut, 10-0.

    Fue el primer partido de la jornada matutina del viernes del softbol masculino de los Juegos Centroamericanos y Del Caribe Santo Domingo 2026.

    Con la victoria México se puso 3-2, empató con Panamá en la lucha por el boleto restante para enfrentar a Venezuela, por la medalla de oro, donde también está en la ecuación la República Dominicana con 2-1, con tres partidos pendientes.

    El estadio No. 1 del Complejo Deportivo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, fue el escenario del juego.

    José Reyes, en jornada completa, fue el lanzador ganador y perdió Luis Amaya por Colombia.

    Zepeda, con jonrón y sencillo, empujó seis carreras para ser el héroe ofensivo por los ganadores, Christian Del Valle ayudó con un doble y una empujada.

    Posiciones

    Después de este partido, Venezuela lidera la clasificación con marca de 5-0 y aseguró medalla de plata, seguida por Dominicana con 2-1; Panamá, que tiene 3-2; México 3-2;Cuba 1-3, Guatemala y Colombia 1-4, en una tabla que mantiene abierta la lucha por los restantes tres puestos de clasificación.

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    Jornada de hoy

    Hoy viernes, último día de la ronda preliminar, la jornada matinal enfrenta a segunda hora a  Cuba y Colombia.

    En la tanda vespertina, Dominicana enfrenta a México a las 3:00 de la tarde y a las 5:30, se mide a Panamá.

    De ser necesario, el partido Cuba/Dominicana, que quedó en suspenso debido a la lluvia caída anoche, se jugará a partir de las 8:00 de la noche, reiniciándose en el momento en que fue suspendido.

    De acuerdo con el sistema de competencia, los equipos que finalicen en el tercer y cuarto lugar disputarán la medalla de bronce el sábado a las 9:00 de la mañana.

    Venezuela con 5-0, tiene asegurada la medalla de plata. Faltan por definir los lugares, el segundo, que jugará con los venezolanos y tercero y cuarto que van por el bronce.

    Guatemala terminó su participación con 1-4, ya sin oportunidades de avanzar por los lugares clasificatorios.

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