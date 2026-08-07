En medio de la alegría por conquistar la medalla de plata en el salto largo femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el rostro de Evelina Minaya también reflejaba tristeza. Sus lágrimas no eran solo de emoción deportiva; tenían un motivo mucho más profundo.

La atleta dominicana estuvo a punto de abandonar el atletismo para dedicarse por completo al cuidado de su madre, Maximena, quien padece un cáncer terminal. Sin embargo, encontró las fuerzas para continuar y dedicarle una medalla que, para ella, vale mucho más que un podio.

Con 26 años y oriunda de Puerto Plata, Minaya alcanzó los 6.49 metros para quedarse con la plata, apenas cinco centímetros detrás de la puertorriqueña Alysbeth Félix, vencedora de la prueba con un salto de 6.54 metros.

"El resultado de esta medalla fue el sacrificio que tuve que hacer para llegar hasta aquí", expresó entre sollozos, incapaz de contener las lágrimas.

La explicación llegó de inmediato.

"Mi mami tiene cáncer terminal y ahora mismo está en la casa. Todo esto fue por ella".

La premiación se realizó cerca de las 9:00 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, ante un público ya muy reducido, luego de la euforia que provocó la actuación de Marileidy Paulino. Muchos de los asistentes se perdieron la historia de otra dominicana que libró una batalla mucho más allá de la pista.

Más tarde esa misma noche, Minaya esperaba comunicarse con su madre mediante una videollamada antes de reencontrarse con ella.

Solo imaginar ese momento transformó su expresión.

"Quiero disfrutarla, abrazarla y besarla".

José Rubio, el impulso para no rendirse

Cuando la enfermedad de su madre la llevó a pensar en abandonar definitivamente el deporte, apareció una figura decisiva: su entrenador, José Rubio.

"También quiero agradecer primeramente a Dios y a mi entrenador, José Rubio. Él fue un apoyo", dijo con visible emoción.

Luego reveló cuánto influyó en su decisión de seguir compitiendo.

"Si no fuera por él, yo no estaría aquí. Lo llamé para decirle que iba a dejar todo y él me respondió: 'No, podemos, podemos'".

Ese episodio ocurrió hace menos de un mes. Durante aproximadamente 15 días dejó de entrenar, afectada por la situación familiar, hasta que el respaldo de Rubio la convenció de regresar a la pista.

El incentivo ya tiene destino

Por la medalla de plata, Minaya recibirá un incentivo de 150 mil pesos, de acuerdo con el programa de premiación del Ministerio de Deportes.

La atleta no dudó un instante cuando le preguntaron qué hará con ese dinero.

"Lo primero que voy a hacer es comprarle todos los medicamentos a mi mamá. Todo lo que ella necesite va a ser para ella".

Esta vez, la sonrisa fue distinta. No era la satisfacción por una medalla, sino la tranquilidad de saber que el premio le permitirá ayudar a la persona que inspiró el esfuerzo más grande de su carrera.