Canotaje suma plata y bronce en la jornada de este viernes de los Centroamericanos y del Caribe

Cristian Guerrero García, a la derecha. ( FUENTE EXTERNA )

El canotaje dominicano se apuntó una medalla de plata y otra de bronce en la jornada matinal de este viernes, penúltimo día de competencia de estos XXV Juegos Centroamericanos y Deportivos Santo Domingo 2026.

En la prueba final del K4 500 metros masculino, Rafael Féliz Abreu, Cristian Guerrero García, Juan Plasencia y Ariel Martínez Jiménez se llevaron la medalla de plata al registrar tiempo de 1:30.31 en la competencia celebrada esta mañana en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón.

Venezuela compuesto por Ulises González Meléndez, Daniel Román Rodríguez, Cristian Camacho Cabeza y Ray Acuña Sánchez conquistó el oro con tiempo de 1:30.31.

México se quedó con el bronce con 1:32.41. Mauricio Figueroa Garza, Diego Popa Olivella, Daniel Ledesma Alarcón y Jahir Zúñiga Ramos integraron el equipo de cuatro canoistas mexicanos.

Guerrero García también se llevó otro premio con su actuación en el K1 1000 metros masculino al registrar 3:58.12, que le valió para un bronce.

Daniel Ledesma Alarcón ganó el oro (3:53.089), de México y Acuña Sánchez final,izó con la plata (3:55.31).