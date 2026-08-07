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Santo Domingo 2026
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Canotaje suma plata y bronce en la jornada de este viernes de los Centroamericanos y del Caribe

Cristian Rafael Guerrero suma dos medallas, por equipo e individual

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Canotaje suma plata y bronce en la jornada de este viernes de los Centroamericanos y del Caribe
Cristian Guerrero García, a la derecha. (FUENTE EXTERNA)

El canotaje dominicano se apuntó una medalla de plata y otra de bronce en la jornada matinal de este viernes, penúltimo día de competencia de estos XXV Juegos Centroamericanos y Deportivos Santo Domingo 2026

En la prueba final del K4 500 metros masculino, Rafael Féliz Abreu, Cristian Guerrero García, Juan Plasencia y Ariel Martínez Jiménez se llevaron la medalla de plata al registrar tiempo de 1:30.31 en la competencia celebrada esta mañana en el Centro de Remo y Canotaje Presa de Rincón.

Venezuela compuesto por Ulises González Meléndez, Daniel Román Rodríguez, Cristian Camacho Cabeza y Ray Acuña Sánchez conquistó el oro con tiempo de 1:30.31.

México se quedó con el bronce con 1:32.41. Mauricio Figueroa Garza, Diego Popa Olivella, Daniel Ledesma Alarcón y Jahir Zúñiga Ramos integraron el equipo de cuatro canoistas mexicanos.

Guerrero García también se llevó otro premio con su actuación en el K1 1000 metros masculino al registrar 3:58.12, que le valió para un bronce

Daniel Ledesma Alarcón ganó el oro (3:53.089), de México y Acuña Sánchez final,izó con la plata (3:55.31).

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.