Cierre histórico para el atletismo dominicano: 23 medallas nunca vistas en los Centroamericanos

Estrella De Aza se dispone a realizar la última vuelta en el relevo 4x400 femenino, luego de recibir el bastón de Milagros Durán, detrás en la prueba que se corrió este viernes 7 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Es el primer oro de esta modalidad en la historia para República Dominicana. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, el atletismo dominicano consiguió 13 medallas, la misma cantidad que en el 2002, también en la misma capital salvadoreña.

Hasta ayer, era el mayor total de medallas por este deporte. Hasta que el batallón de atletas se presentó a los XXV Juegos de Santo Domingo 2026.

Solo con las 14 de oro conseguida por la selección de atletismo, se superan las versiones de las ediciones mencionadas. A esa cifra se le agregan cinco de plata y cuatro de bronce para un total de 23 preseas.

Así fueron las medallas dominicanas.

Atleta Evento Medalla 1 Álvaro Abreu Medio maratón 21 km Oro 2 Marileidy Paulino 400 metros Oro

Varios de ese grupo de estelares consiguieron preseas que por primera vez nunca tuvo este deporte en su participación en este tipo de escenario desde que comenzó su carrera en 1946.

Comenzando por Abreu. Es el primer metal de cualquier color que consigue el país. Liranyi dio el primer oro de los 100 metros en cualquier género y el primero en los 200 femenino. Solo Ogando tiene oro en esa distancia en masculino.

Núñez, primer oro en su modalidad, al igual que Agramonte. Rosa Angélica y Senyú son las primeras que repiten en sus respectivas modalidades; Moronta dio el primero oro en vallas y el relevo 4x00 femenino solo para mencionar algunos casos.

En San Salvador 2002, el país ganó ocho medallas de oro, número que superado ahora en 2026.

El mejor color del relevo ocurrió en San Salvador 2023 con la cuarteta intregada por Mariana Pérez, Anabel Medina, Franshina Martínez y Marileidy Paulino, pro lo que Medina repite en el podio y en un lugar mejor este 2026.