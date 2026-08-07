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Santo Domingo 2026
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Cierre histórico para el atletismo dominicano: 23 medallas nunca vistas en los Centroamericanos

Solo con las 14 de oro, superaron el mayor total de cualquier otra edición sin importar los colores

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Cierre histórico para el atletismo dominicano: 23 medallas nunca vistas en los Centroamericanos
Estrella De Aza se dispone a realizar la última vuelta en el relevo 4x400 femenino, luego de recibir el bastón de Milagros Durán, detrás en la prueba que se corrió este viernes 7 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Es el primer oro de esta modalidad en la historia para República Dominicana. (DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO)

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, el atletismo dominicano consiguió 13 medallas, la misma cantidad que en el 2002, también en la misma capital salvadoreña.

Hasta ayer, era el mayor total de medallas por este deporte. Hasta que el batallón de atletas se presentó a los XXV Juegos de Santo Domingo 2026.

Solo con las 14 de oro conseguida por la selección de atletismo, se superan las versiones de las ediciones mencionadas. A esa cifra se le agregan cinco de plata y cuatro de bronce para un total de 23 preseas.

Así fueron las medallas dominicanas.

 AtletaEventoMedalla
Álvaro AbreuMedio maratón 21 km Oro 
2Marileidy Paulino400 metrosOro
Liranyi Alonso
100 metrosOro 
4Liranyi Alonso200 metrosOro
Yeral Núñez
400 metros con vallas
Oro
Ferdy Agramonte
800 metros Oro
Rosa Angélica Ramírez 
BalaOro
8Marisabel Senyú
Salto de alturaOro
9Gabriel Moronta
400 metrosOro
10 Relevo4x100 mixtoOro
11Relevo4x100 femeninoOro
12Relevo4x100 masculinoOro
13Relevo 4x400 mixto  Oro
14 Relevo4x400 femeninoOro
15Alexander Ogando200 metrosPlata
16 Jorge MontesSalto con pértigaPlata
17Evelina MinayaSalto largo femeninoPlata
18Yesi TejedaHeptatlón femeninoPlata
19Relevo4x400 masculinoPlata
20 Melbin Marcelino 100 metrosBronce
21Yesi TejedaLanzamiento de jabalinaBronce
22Braison Guillermo Salto tripleBronce
23Ana José TimaSalto triple femeninoBronce
    

Varios de ese grupo de estelares consiguieron preseas que por primera vez nunca tuvo este deporte en su participación en este tipo de escenario desde que comenzó su carrera en 1946

Comenzando por Abreu. Es el primer metal de cualquier color que consigue el país. Liranyi dio el primer oro de los 100 metros en cualquier género y el primero en los 200 femenino. Solo Ogando tiene oro en esa distancia en masculino.

Núñez, primer oro en su modalidad, al igual que Agramonte. Rosa Angélica y Senyú son las primeras que repiten en sus respectivas modalidades; Moronta dio el primero oro en vallas y el relevo 4x00 femenino solo para mencionar algunos casos.

En San Salvador 2002, el país ganó ocho medallas de oro, número que superado ahora en 2026.

El mejor color del relevo ocurrió en San Salvador 2023 con la cuarteta intregada por Mariana Pérez, Anabel MedinaFranshina Martínez y Marileidy Paulino, pro lo que Medina repite en el podio y en un lugar mejor este 2026.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.