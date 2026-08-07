¡Qué manera de cerrar el torneo de atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: tres medallas de oro, una de plata y una de bronce para República Dominicana que finalizó con una actuación histórica con un total de 23 medallas.

Los protagonistas de las cinco medallas de esta noche son Ferdy Agramonte, ganó el oro de los 800 metros masculinos; Marisabel Senyú el salto de altura femenino y para coronar la noche de despedida del atletismo de pista, el relevo femenino, sin la necesidad de presentar la cuarteta de lujo, fue suficiente para llevarse la presea dorada.

El relevo masculino conquistó plata y Braison Guillermo se llevó el bronce del salto triple.

Nunca antes el atletismo dominicano había amasado tantos metales en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Tuvo que ser aquí en Santo Domingo 2026, donde Liranyi Alonso marcó la pauta con sus cuatro medallas de oro en toda la justa.

Las dos vueltas al óvalo

Agramonte ganó los 800 metros, un gran paso para el semifondista, que en San Salvador 2023 ganó la medalla de bronce.

En su propia tierra, Agramonte conquistó el primer lugar con 1:46.07 delante de José Maíta (Venezuela) con 1:46.10 y Jesús López el bronce con tiempo de 1:46.86.

En San Salvador le faltó algo de experiencia, entiende Agramonte, "pero ahora, y más que estamos en casa, gracias a mi entrenador que me apoyó", dijo el semifondista.

Normalmente una medalla en semifondo o el fondo, cueta sacrificio físico. También económico. "Con pocos recursos pudimos lograr esta medalla de oro. Estamos endeudado hasta la taza, pero con amor a esto estamos aquí y en casa".

El salto de altura

Marisabel Senyú se llevó el oro del salto de altura, una medalla que repite después de lograrlo en San Salvador. La romanense mejoró su marca personal con 1.93 para el primer lugar, superior a Dacsy Brisón (Cuba) con 1.91 para la plata y Sakari Famous (Bermudas) con 1.89.

La atleta sueña con alcanzar los dos metros y dejar así atrás el récord de su compatriota Juana Arrendel (1.97). "Yo aspiro a dos metros", dijo la saltadora. Le queda claro que debe "seguir trabajando y preparándome para seguir mejorando mi marca y continuar con el oro en Lima".

La medalla del cierre

Hubo un vaivén sobre cuál sería el relevo femenino definitivo para cerrar el torneo de atletismo. Los rumores crecieron sobre si "la campeona", como llaman algunos a Marileidy Paulino estaría en pista.

No fue la cuarteta de lujo, pero suficiente para llevarse el oro con las corredoras Bianka Acosta, Anabel Medina, Milagros Durán y el espectacular remate de Estrella De Aza, quien tomó el bastón para de forma imponente superar a Colombia con un tiempo de 3:28.48. Fiordaliza Cofil tampoco estuvo en la cuarteta.

Los cafeteros finalizaron con la plata (Melani Bolaño, María Murillo, María Rocha y Lina Licona) con 3:29.30. El bronce fue de Puerto Rico (Andrea Rivera, Saria Javier, Grace Claxton y Gabriella Scott) con 3:29.30.

De Aza tuvo dos excelentes carreras luego de ser la rematadora de los 100 metros, lo mismo que logró ahora en el 4x400. "La última parte era la que me estaba fallando y la arreglamos y hoy lo pudimos demostrar con ese cierre del 4x4 femenino".

"Todas dimos el 100 por ciento para darle la medalla de oro a la República Dominicana", dijo la petromacorisana Milagros Durán.

Acosta, quien se entrena en España, se tomó muy en serio su responsabilidad ante la ausencia de otras estrellas.

"A mí me hace sentir muy privilegiada formar parte de este equipo. Ya saben que tenemos a la campeona mundial (Marieleidy) y ella no ha podido estar, pero igualmente hemos podido demostrar que las demás podemos hacer un buen relevo", dijo Acosta.

El relevo masculino 4x400

Con el regreso a pista de Luguelin Santos, el relevo masculino mantuvo la medalla dorada hasta por algo más de 300 metros, pero Puerto Rico hizo el remate apropiado para llevarse el oro.

Los de la Isla del Encanto con José Figueroa, Pedro Rivas, Alejandro Rosado y el remate de Jarell Cruz, le aseguró el metal preciado a su país.

Primera medalla del triple masculino

María Spencer ganó oro en salto triple en los Juegos de San Salvador 2002. Era la única en cualquier género.

Ya no está sola. Este viernes Braison Guillermo se llevó el bronce del salto triple masculino con un salto de 16.28 metros. La prueba fue conquistada por el cubano Lázaro Martínez (16.76) y la plata para su compatriota Andy Hechavarría (16.69).