Fransheska Matías gana dos plata en el torneo de pesas de los Centroamericanos y del Caribe

Dos medallas de plata conquistó la República Dominicana en el torneo de pesas de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La pesista Fransheska Matías ganó plata en arranque y envión en el torneo de su deporte que se realiza en el Pabellón de Halterofilia José Joaquín Puello del Parque del Este.

Matías compitió en los 69 kilogramos: logró plata en el arranque con una alzada de 109 kilogramos. La prueba la ganó la colombiana Julieth Rodríguez (111 kg); el bronce fue para Claudia Rengifo (Venezuela) con 107 kg.

En envión la dominicana también aportó otra plata con sus 136 kg levantados, do del Rodríguez ganó por un kilo más (137 kg); el bronce también fue para Rengifo con 135 kg.

Pesas reúne ya 10 medallas, con una de oro, cinco de plata y cuatro de bronce.

La competencia continúa en progreso en este día en el Pabellón ubicado en el Complejo del Parque del Este.