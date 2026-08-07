Yudelina Mejía encabeza una brillante jornada para las pesistas dominicanas

La halterofilia femenina de la República Dominicana volvió a ser protagonista de primer nivel en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con una demostración de poder, técnica y temple sobre la tarima del Pabellón del Parque del Este, la laureada atleta Yudelina Mejía lideró la cosecha de medallas para la delegación anfitriona al conquistar un metal de oro y uno de plata en el cierre de la jornada de este viernes.

Mejía ratificó su jerarquía internacional y confirmó el excelente momento por el que atraviesa su carrera tras coronarse campeona del mundo en Noruega en 2025. En la modalidad de envión, la dominicana no dejó margen a dudas y se adjudicó la medalla dorada al alzar con autoridad 140 kilogramos. La presea de plata correspondió a la colombiana Yeinny Geles con una marca de 131 kilos, mientras que la mexicana Emmy González se quedó con el bronce tras levantar 130 kilos.

Previamente, en la prueba de arranque, la pesista quisqueyana se colgó la medalla de plata al registrar un levantamiento válido de 114 kilogramos, quedando a apenas un kilo de distancia de Geles (115 kg), quien se llevó el oro, mientras que González repitió en el podio con el bronce al alzar 106 kilos.

Una jornada productiva

La destacada actuación de Mejía completó una jornada sumamente productiva para las pesistas de la tierra de Duarte. En el inicio de la cartelera, Fransheska Matías abrió el medallero para la tropa local al conquistar dos valiosas preseas de plata en la categoría de los 69 kilogramos, escoltando en los movimientos de arranque y envión a la colombiana Julieh Rodríguez.

Asimismo, en la división de los 77 kilogramos, la dominicana Daiana Serrano aportó al medallero general al adueñarse de dos medallas de bronce tras una sólida contienda sobre la plataforma.

Con estas actuaciones, la halterofilia femenina reafirma su condición de columna vertebral del deporte dominicano en el ciclo olímpico, brindando un espectáculo de alto nivel ante su fanaticada y consolidando el peso de las atletas locales en la región.